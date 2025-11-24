  • Новость часаРоссийские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Трамп рассказал о содержании беседы с Си Цзиньпином
    Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Польша успешно провела испытания суборбитальной ракеты
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 22:27 • Новости дня

    На улице Наметкина в Москве загорелось производственное здание

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на юго-западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

    «На улице Наметкина, произошло загорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. На месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили там.

    В ведомстве добавили, что дополнительная информация о происшествии уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале ноября подросток по указанию мошенников совершил поджог полицейского авто в Химках. Машины и мотоциклы сгорели в результате вероятного поджога контейнеров в Москве.


    24 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены предложить внесение в законодательство обязательного нотариального заверения и страхования сделок с единственным жильем для защиты уязвимых граждан и во избежание ситуаций, подобной той, в которую попала певица Лариса Долина.

    Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

    Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

    Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

    По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

    «Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

    Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

    Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.

    24 ноября 2025, 09:43 • Новости дня
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    @ ГСУ СК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговом центре столицы на Ореховом бульваре подросток ранил охранника и двух полицейских, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Инцидент произошел 23 ноября, подозреваемый нанес не менее двух ножевых ранений охраннику после замечания, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Пострадавшему охраннику оперативно оказали медицинскую помощь, он госпитализирован в городскую больницу.

    Подросток при задержании ранил ножом двоих сотрудников полиции, у них резаные раны рук.

    Дело завели по статьям «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти» (два эпизода).

    Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Ранее в одной из школ Подмосковья ученик девятого класса пригрозил ножом своему однокласснику и нанес ему несколько ударов, возбуждено уголовное дело.

    До этого школьника приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство подруги и ее матери в Екатеринбурге.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    24 ноября 2025, 00:32 • Новости дня
    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет

    @ Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян умер 23 ноября, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

    «В воскресенье, 23 ноября, ушел из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет», – сказано в сообщении РФС.

    Там напомнили, что Симонян стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, был четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР. Симонян – лучший бомбардир в истории московского «Спартака».

    В качестве тренера он  трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. А с 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

    Симонян за выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

    Легендарному футболисту 10 октября 2025 года было присвоено звание Героя Труда России  «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».


    24 ноября 2025, 11:41 • Новости дня
    Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве

    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Температура в столице зимой будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов синоптики не ждут, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Предстоящая зима в Москве будет в пределах климатической нормы, рассказал Вильфанд, его слова передает РИА «Новости».

    Вильфанд также отметил, что в нынешнем сезоне ожидается чередование холодных и относительно теплых периодов. По его словам, жителей столицы ждет привычная зима без значительных погодных аномалий.

    Кроме того, метеоролог сообщил, что настоящей зимы в Москве не предвидится как минимум до конца ноября. По предварительным данным, в ближайшую неделю условия для снегопадов в городе складываться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег, гололед и температура до плюс семи градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе мокрый снег и гололед ожидаются в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    24 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства вооружений в России несопоставимы с тем, что было до начала спецоперации на Украине, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    Он отметил, что Россия поставляет в значительных объемах такие виды вооружений, как самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы и дроны, передает ТАСС.

    «Объемы выпуска – несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    24 ноября 2025, 06:26 • Новости дня
    Главред портала «Грамота.ру» рассказала, какой станет речь будущего

    Tекст: Катерина Туманова

    В будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени, рассказала главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

    «Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», – рассказала она РИА «Новости».

    Киселева отметила, что в русской речи наблюдается все больше случаев использования компрессивов, сокращенных версий слова. Например, выражения «щас» вместо «сейчас» или «грит» вместо «говорит» можно услышать не только в дружеских диалогах, но и на деловых переговорах.

    По ее словам, сокращенные слова помогают экономить время на общение, и их число, по прогнозам специалистов по фонетике, будет увеличиваться. Эксперты связывают ускорение темпа речи с изменениями в современных способах коммуникации, высоким информационным потоком и стремлением к краткости.

    Каксообщили ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина, в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».


    24 ноября 2025, 20:50 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    24 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    24 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы, был сбит силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, специалисты экстренных служб оперативно прибыли к месту падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее в понедельник ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника.

    Напомним, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника над Россией.

    24 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Такой ферментированный продукт, как квашеная капуста, полезно включать в рацион круглый год, но особенно важен этот продукт осенью и зимой, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

    Она напомнила, что квашеная капуста служит источником пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет за счет высокого уровня витамина С.

    В процессе ферментации количество витамина С не снижается, а может и увеличиваться. Продукт содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые способствуют перестальтике кишечника и обеспечивают противовоспалительное действие.

    Также квашеная капуста обладает низкой калорийностью – около 20 ккал на 100 г, поэтому подходит для людей, контролирующих вес.

    «Квашеная капуста, прежде всего, это – источник пробиотиков. При молочнокислом брожении развиваются лактобактерии и другие бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают нам работать с воспалением, укрепляют иммунитет за счет большого содержания витамина С», – рассказала она радио Sputnik.

    Однако употребление квашеной капусты противопоказано при гипертонии из-за высокого содержания натрия, а также при наличии отеков почечного или сердечного происхождения.

    Людям с заболеваниями почек важно ограничивать потребление из-за высокого уровня соли. При болезнях желудочно-кишечного тракта – гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни – рекомендуется ограничить порцию капусты до 50-60 г в сутки, исключая продукт в период обострения.

    Пациентам с синдромом избыточного бактериального роста также стоит избегать квашеной капусты, чтобы не провоцировать вздутие и неприятные ощущения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Денисенко назвала облегчающие состояние метеозависимым продукты. Диетолог Залетова назвала полезный напиток для офисных работников. Гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов.

    23 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Российские силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятерых оставшихся в живых штурмовиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из четырех тысяч представили к награде тряпочными шевронами с пафосной надписью, рассказали российские представители силовых структур.

    «Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), – сообщил РИА «Новости» источник.

    Он пояснил, что такую «награду» теперь получают участники штурмовых действий. По словам информатора, бригада ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. военнослужащих, восстанавливает боеспособность после ожесточенных боев.

    Источник считает удивительным, что от бригады штурмовиков ВСУ остались только десять человек, где же остальные участники «мясных штурмов»?

    «Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», – признался представитель российских силовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами. Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, сообщили российские силовики. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

