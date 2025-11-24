Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Ростех подписал соглашения о партнерстве с ведущими вузами
Ведущие российские университеты подписали соглашения с Ростехом о сотрудничестве для совместной разработки инновационных технологий и подготовки кадров в высокотехнологичных отраслях.
Соглашения о сотрудничестве с восемью университетами были подписаны на заседании Совета опорных вузов Ростеха, передает сайт компании. К участию присоединились крупнейшие научно-образовательные центры страны, в их числе МЭИ, РАНХиГС, МГЮА, РГУ имени Косыгина, КНИТУ-КАИ, Самарский университет, Уфимский университет науки и технологий, а также Новочеркасский политех.
В церемонии заключения соглашений приняли участие высокопоставленные представители органов власти, промышленных предприятий и образования, в том числе министры Валерий Фальков и Антон Алиханов, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и руководители десятков российских вузов.
Совет университетов при Ростехе, основанный в 2024 году, теперь объединяет 28 вузов, нацеленных на укрепление кооперации между наукой и индустрией и на обеспечение технологического лидерства страны. Ключевой задачей стали совместные исследования, НИОКР и подготовка кадров для предприятий корпорации. Особый акцент сделан на развитие инженерного образования, запуск производственной аспирантуры, строительство кампусов и развитие Передовых инженерных школ.
В числе перспективных направлений в партнерстве с вузами названы совместные разработки в авиастроении, двигателестроении, энергетическом машиностроении, радиоэлектронике и робототехнике с использованием искусственного интеллекта. С Уфимским университетом науки и технологий Ростех займется инновациями для авиационной промышленности, а с КНИТУ-КАИ будет внедрять достижения в микроэлектронике, цифровых и композитных технологиях.
Глава Минобрнауки заявил о заметном росте престижа инженерных специальностей в России, а генеральный директор Ростеха отметил: «Объединение усилий университетской науки и производственников дает хорошие практические результаты. Для этого мы выстраиваем самое тесное партнерство с вузами – наши предприятия сотрудничают со 140 университетами по всей стране. Мы насыщаем образовательные программы дисциплинами, востребованными в реальном производстве. Создаем условия для становления молодой науки. Поддерживаем Передовые инженерные школы – их у нас уже 22».
Эксперты отметили, что участие предприятий Ростеха дает ключевым образовательным инициативам практическую направленность, обеспечивая интеграцию научных разработок в индустрию. В тот же день в Ростехе прошла встреча ста молодых инженеров и ученых, где обсуждались вопросы карьерного развития, господдержки, ипотеки и обучения в аспирантуре.