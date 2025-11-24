  • Новость часаПутин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    Умер актер из индийского фильма «Зита и Гита» Дхармендра
    Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    3 комментария
    24 ноября 2025, 16:44 • Новости дня

    Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 85 лет скончался шведский музыкант Ян Клинг, исполнивший флейтовое вступление к песне «Fernando» шведской группы Abba, пишет газета Aftonbladet.

    Как сообщает Aftonbladet, о смерти музыканта стало известно в воскресенье от его сына Маттиаса Клинга, передает ТАСС. «Он был малоизвестен, но был вовлечен в очень, очень многое», – цитирует издание слова Клинга-младшего.

    Ян Клинг принимал активное участие в записи песен группы ABBA, ему принадлежит партия саксофона и флейты в альбомах «Arrival», «Voulez-Vous», «Super Trouper» и «The Visitors».

    Шведская группа ABBA существовала с 1972 по 1982 годы и стала известна далеко за пределами родины благодаря песням Dancing Queen, Happy New Year и Mamma Mia. В 1974 году коллектив победил на международном конкурсе «Евровидение».

    В прошлом году умер барабанщик ABBA Роджер Палм.

    23 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    ЕС потребовал для Украины права на членство в НАТО и обязать Россию возместить ущерб от войны

    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Полный текст плана Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине опубликовала газета The Telegraph, сообщает «Коммерсантъ». Документ включает 24 пункта, разработанных в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Среди ключевых мер планирована организация контроля за соблюдением прекращения огня со стороны союзников Украины под руководством США, в основном в дистанционном формате с помощью дронов, спутников и иных технологий.

    Евросоюз выдвинул следующие предложения:

    1. После завершения боевых действий должны быть созданы условия для стабильного и безопасного мира.

    2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

    3. Немедленное начало Киевом и Москвой переговоров о привлечении третьих стран для контроля за соблюдением прекращения огня.

    4. Мониторинг выполнения договоренностей возлагается на союзников Украины во главе с США, с преимущественным использованием дистанционных средств: спутников, беспилотников и иных технологий.

    5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.

    6. Возвращение Россией всех перемещенных украинских детей под контролем международных организаций.

    7. Обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также освобождение Россией всех задержанных гражданских лиц.

    8. Проведение территориальных переговоров на основе актуальной линии боевого соприкосновения.

    9. После стабилизации режима прекращения огня стороны содействуют предоставлению гуманитарной помощи, включая перемещение родственников через линию разграничения.

    10. Подтверждение суверенного статуса Украины, без какого-либо принуждения Киева к нейтралитету.

    11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

    12. Отсутствие каких-либо ограничений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ее оборонно-промышленного комплекса.

    13. Гарантами безопасности для Украины выступят ряд европейских и других заинтересованных государств, с правом Киева размещать на своей территории силы союзников.

    14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

    15. Украина вступает в Евросоюз.

    16. Подтверждение Украиной статуса безъядерного государства и приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

    18. По достижении договоренностей по территориям Россия и Украина обязуются не изменять их силовым путем.

    19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

    20. Обеспечение беспрепятственного судоходства Украины по реке Днепр и восстановление ее контроля над Кинбурнской косой.

    21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

    22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

    23. Поэтапная отмена санкций в отношении России после достижения прочного мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения соглашения.

    24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    Комментарии (62)
    24 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше

    Капитан I ранга Ищенко: Лондон «перехватом» российского корвета в Ла-Манше раздул из мухи слона

    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские корабли проводят маневры в Ла-Манше в полном соответствии с международными нормами. Британия же придает этим действиям агрессивный характер, чтобы показать союзникам по НАТО готовность к защите от якобы «агрессии», сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. Ранее Лондон заявил о «перехвате» корвета «Стойкий» в Ла-Манше.

    «Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего. Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «При этом британское министерство обороны при содействии СМИ раздули из этой истории такой инцидент, как будто их суда уже расчехляли орудия. Конечно, эта «новость» ориентирована прежде всего на внутреннюю аудиторию – на британское общество и истеблишмент. Лондон хочет придать им уверенности в том, что любой российский маневр у берегов Британии контролируем и не останется без внимания военных», – пояснил он.

    «Также это сигнал Лондона союзникам по НАТО, что они готовы ответить на любые действия России у их берегов. При этом российские корабли имеют полное право проходить Ла-Манш. Я сам не раз следовал этим маршрутом. Ни Британия, ни Франция при всем желании ничего не могут с этим сделать. Им остается лишь нагнетать обстановку и раздувать из мухи слона», – сыронизировал собеседник.

    «Что касается наших судов, танкер нужен корвету как топливозаправщик, а также носитель пресной воды, ремонтного оборудования и многого другого», – резюмировал Ищенко.

    Ранее Минобороны Британии сообщило, что патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, пишет Associated Press. Затем британское судно передало функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у берегов французского региона Бретань.

    Лондон также сообщил, что активность ВМФ России в водах Британии за последние два года якобы увеличилась на 30%. Минобороны сообщило, что в дополнение к кораблям, размещенным вдоль британского побережья, в Исландию были направлены три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon. Они включены в миссию НАТО по слежке за российскими кораблями и подлодками в Северной Атлантике и Арктике.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии. Лондон назвал действия россиян «безрассудными и опасными», добавив, что готов ответить на любые вторжения.

    Посольство России в Лондоне в ответ посетовало, что британские власти участвуют в «нагнетании милитаристской истерии» и «дальнейшей деградации европейской безопасности». В Telegram-канале дипмиссии подчеркивается, что Москва не заинтересована в подрыве обороноспособности Британии и не интересуется подводными коммуникациями. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в инциденте.

    Комментарии (5)
    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Комментарии (2)
    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    Комментарии (13)
    23 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Глава минфина США назвал европейские санкции против России провальными

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, подчеркнув их 19-кратную неэффективность.

    Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что считает европейские санкции против России неэффективными, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу NBC он подчеркнул: «Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: «О, мы принимаем 19-й пакет санкций». По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились».

    Бессент также выразил мнение, что европейские страны продолжают финансировать Россию, поскольку закупают нефть из России. По его словам, несмотря на введение новых ограничительных мер, Европа не смогла достичь ожидаемого эффекта и продолжает поддерживать российскую экономику через энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Санкции охватили более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Евросоюз также ввел запрет на экспорт сжиженного природного газа с России.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский патрульный корабль якобы перехватил российский корвет и танкер после слежки за ними в проливе Ла-Манш, сообщило в воскресенье Министерство обороны Соединенного Королевства.

    В течение последних двух недель патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, сообщило министерство, после чего передал функции наблюдения неизвестному союзнику по НАТО у берегов Бретани, передает агентство Associated Press (AP).

    В дополнение к кораблям, дислоцированным у побережья Великобритании, страна направила в Исландию три самолета «Посейдон» в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике, сообщило британское Минобороны.

    В агентстве отметили, что заявления британского министерства появились через несколько дней после заявлений министр обороны Британии Джона Хили о якобы зафиксированном факте применения российским судном «Янтарь» лазеров против пилотов Королевских ВВС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Лондоне призвало  британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании моряками судна «Янтарь» лазеров демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    Комментарии (9)
    24 ноября 2025, 09:43 • Новости дня
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    @ ГСУ СК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговом центре столицы на Ореховом бульваре подросток ранил охранника и двух полицейских, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Инцидент произошел 23 ноября, подозреваемый нанес не менее двух ножевых ранений охраннику после замечания, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Пострадавшему охраннику оперативно оказали медицинскую помощь, он госпитализирован в городскую больницу.

    Подросток при задержании ранил ножом двоих сотрудников полиции, у них резаные раны рук.

    Дело завели по статьям «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти» (два эпизода).

    Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Ранее в одной из школ Подмосковья ученик девятого класса пригрозил ножом своему однокласснику и нанес ему несколько ударов, возбуждено уголовное дело.

    До этого школьника приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство подруги и ее матери в Екатеринбурге.

    Комментарии (20)
    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 11:35 • Новости дня
    Названы сроки обязательной работы для выпускников медвузов

    «Коммерсантъ»: Названы сроки обязательной работы для выпускников медвузов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают срок работы под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей, пишет «Коммерсант».

    Максимальный срок обязательной работы выпускников медицинских вузов и колледжей под руководством врача-наставника составит три года только для ряда специальностей, таких как хирургия, онкология и неонатология, передает «Коммерсантъ».

    Для большинства молодых специалистов этот срок будет меньшим, а для тех, кто выберет работу в сельских населенных пунктах, малых городах и новых регионах, период сокращается в два раза, но обязательно продлится не менее одного года.

    Аптечные работники и специалисты редких медицинских направлений полностью освобождены от обязательной работы под наставничеством. Наставником может быть врач со стажем не менее пяти лет и при условии добровольного согласия. Система наставничества формализована посредством трудового договора, с оплатой труда наставника и официальным закреплением факта завершения после проверки отчета.

    Перечень медицинских организаций, участвующих в программе наставничества, публично размещается на региональных порталах министерств здравоохранения дважды в год: 1 января и 1 июля.

    В Минздраве подчеркнули, что в регионах с наиболее острым дефицитом персонала срок уменьшится для привлечения молодых кадров. Там отметили, что роль наставника можно совмещать с другими должностями.

    Наставничество обусловлено намерением повышать практические навыки выпускников медицины и обеспечить профессиональное развитие молодых врачей. Эксперты называют инициативу шагом к повышению безопасности пациентов и улучшению кадрового потенциала, однако отмечают вопросы по мотивации наставников и риски ограничений для трудоустройства медиков.

    Ранее Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.

    Напомним, Минздрав создал проект закона по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 11:11 • Новости дня
    ФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    ФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись, на которой запечатлена попытка двух диверсантов в Алтайском крае взорвать железнодорожные поезда, опубликовали в ФСБ.

    При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает Ura.ru.

    Злоумышленники собирались пустить под откос поезда с помощью специального устройства.

    Диверсанты были жителями региона, они получили задание провести диверсию и теракты за денежное вознаграждение.

    Спецслужбы установили, что вербовка подозреваемых осуществлялась через Telegram.

    Ранее СК сообщал, что в Алтайском крае двое жителей попытались расстрелять сотрудников ФСБ, их уничтожили ответным огнем.

    Комментарии (10)
    24 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Польша освободила задержанных по подозрению во взрыве на ж/д украинцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо украинских граждан, подозреваемых польскими властями в содействии взрыву на железной дороге, были отпущены после допроса.

    Четверо граждан Украины, арестованных в Польше по подозрению в причастности к взрыву на железной дороге, были освобождены, передает ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.

    Задержания прошли 19 ноября, двух человек задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, еще двоих – полиция.

    Польские власти подозревали этих граждан Украины в содействии двум другим украинцам, которых заочно обвинили в организации взрыва на железной дороге Варшава – Люблин 16 ноября. Следователи полагают, что эти двое покинули страну через пограничный пункт Тересполь на границе с Белоруссией.

    Среди задержанных оказался водитель, который, по версии следствия, подвозил подозреваемых в день происшествия. Все четверо долгое время проживали в Польше и между собой не были знакомы, отмечает источник. Имена освобожденных не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского сведения о гражданах Украины, причастных к диверсиям в Польше.

    Туск заявил о диверсии на железной дороге страны. Он уточнил, что взрыв устроили граждане Украины.

    Комментарии (6)
    23 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    The Daily Telegraph опубликовала европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия, вести переговоры о спорных территориях, исходя из текущей линии соприкосновения, а также признать отсутствие каких-либо ограничений для армии и оборонной промышленности Украины.

    План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

    В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.

    Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    Комментарии (18)
    24 ноября 2025, 09:08 • Новости дня
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    @ МВД РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники в Челябинской и Свердловской областях искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Это этническая организованная группа, которая специализировалась на поиске кандидатов для военной службы и для отправки их в зону СВО с целью последующего хищения единовременных выплат, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Они похищали в том числе компенсации за ранения или гибель военнослужащих.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантов заключили под стражу. В ходе обысков по их местам жительства изъяли три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы.

    Ранее в Петербурге поймали злоумышленников, которые обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.

    До этого аферисты начали имитировать сайты благотворительных фондов, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    Комментарии (14)
    24 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России предложил ограничить маркетплейсы в установлении скидок на товары в зависимости от способа оплаты и запретить продажу банковских продуктов своих дочерних структур.

    Центробанк России выступил с инициативой ограничить маркетплейсам возможность предоставлять скидки на товары в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать банковские продукты своих дочерних структур, передает «Коммерсант». Об этом говорится в письме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, направленном в Министерство экономического развития РФ.

    Набиуллина аргументирует нововведения тем, что продажа продуктов дочерних банков дает маркетплейсам нечестные преимущества на рынке. Кроме того, она предлагает ужесточить регулирование динамики цен: онлайн-платформам следует запретить менять стоимость товаров в зависимости от метода оплаты. За соблюдением этих норм, по мнению главы ЦБ, должна дополнительно следить и Федеральная антимонопольная служба.

    В Минэкономразвития подтвердили, что соответствующее письмо на рассмотрении. В ведомстве отметили, что действующая редакция закона о платформенной экономике уже предусматривает возможность регулирования цен, однако любые ограничения на скидки требуют всесторонней оценки их влияния на покупателей, продавцов и развитие отрасли.

    Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский сообщил изданию: «Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем».

    Представитель одного из банков пояснил газете, что участников рынка особенно беспокоит быстрый рост банков Wildberries и Ozon, который возможен из-за повышенных кредитных рисков. Эти риски, по мнению банкира, могут превратиться в серьезную проблему для всей системы.

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    Банк России заявил, что начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Комментарии (37)
    24 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены предложить внесение в законодательство обязательного нотариального заверения и страхования сделок с единственным жильем для защиты уязвимых граждан и во избежание ситуаций, подобной той, в которую попала певица Лариса Долина.

    Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

    Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

    Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

    По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

    «Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

    Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

    Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (8)
    Главное
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    У сына экс-президента Киргизии изъяли оружие и наркотики
    Суд отклонил иск родственниц Жириновского к сыновьям политика
    Оставшийся без туристов из России финский аэропорт перестал убирать снег с ВПП
    Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
    В РАН опровергли запрет слова «жопа»

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации