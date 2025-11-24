Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
В НОМ сообщили о готовности наблюдателей к выборам 2026 года
В Москве общественные наблюдатели представили идеи по внедрению искусственного интеллекта и сформировали единую стратегию подготовки к выборам 2026 года, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
Всероссийский Конгресс наблюдателей прошел в Москве, передает НОМ. Мероприятие объединило более 700 представителей со всей страны, которые обменялись опытом, обсудили современные вызовы и подготовили инициативы для усиления контроля на выборах.
Организаторами выступили Корпус «За чистые выборы» и Фонд президентских грантов, а в открытии участвовали руководители и представители администрации президента, ЦИК и крупнейших общественных организаций.
Замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский озвучил приветствие первого заместителя руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Сегодня общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам. Ваша деятельность позволяет объективно и непредвзято оценить состязательность кандидатов и политических партий, гарантировать, что выборные должности и депутатские мандаты замещаются исключительно в соответствии с волеизъявлением избирателей», – отметил Кириенко.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала наблюдателей «важнейшим маркером качества голосования». «Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим иобъективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют. Проведение Конгресса является важным свидетельством формирования сообщества граждан, на деле доказавших профессионализм в оценке выборов, активную гражданскую позицию и неравнодушие к будущему своей страны», – процитировала обращение Памфиловой секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.
Обсуждалось внедрение новых технологий: участники сессии по технологиям предложили использовать искусственный интеллект в цифровой инфраструктуре и коммуникациях НОМ для анализа данных и оперативной верификации, отметил модератор сессии, заместитель председателя Корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков. По мнению экспертов, это усилит роль наблюдателей и сделает контроль более эффективным.
В секциях рассматривались вопросы информационной безопасности, маркировки контента, созданного с помощью ИИ, законодательного регулирования новых технологий и создания автоматизированных систем распознавания фейков, рассказал модератор, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. Много внимания уделялось теме подготовки кадров, наставничеству и вовлечению молодежи. Участники предложили ввести новые награды для активных наблюдателей, создавать советы при ЦИК, ежегодно проводить конгрессы и развивать сотрудничество между регионами.
В итоговом заявлении наблюдатели подчеркнули готовность активно работать на выборах 2026 года, использовать лучшие практики и инновации, а также расширять взаимодействие и привлекать новое поколение к независимому контролю за избирательными процессами.