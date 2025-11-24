  • Новость часаЛучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет
    США выбирают из трех военных целей в Америке
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине
    Минфин США заявил о провале европейских санкций против России
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы генштаба «Хезболлы»
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    83 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    24 ноября 2025, 00:58 • Новости дня

    СК России отказал адвокату-иноагенту Кузнецову в прекращении преследования

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственные органы отвергли прошение адвоката-иноагента Бориса Кузнецова о прекращении уголовного дела и преследования, несмотря на его возраст и намерение вернуться на родину.

    Следственный комитет России (СКР) отказал признанному иноагентом 81-летнему адвокату Борису Кузнецову, проживающему в Испании, в прекращении уголовного преследования, сообщает «Коммерсантъ».

    Решение принято по итогам рассмотрения двух ходатайств о прекращении следствия из-за отсутствия состава преступления и отмене розыска. В официальном ответе СКР отмечается, что привлечение Кузнецова к уголовной ответственности в 2007 году было законным, а доводы о необоснованности мер пресечения сочтены субъективными.

    Руководитель следственного отдела Павел Кондратьев в письме указал, что «никаких оснований для прекращения дела в отношении него не имеется».

    Ведомство считает дальнейшую переписку нецелесообразной, ссылаясь на злоупотребление правом обращения. Кузнецов назвал такой ответ «отпиской» и подчеркнул, что на семь своих заявлений в 2024 и 2025 годах не получил ни одного официального ответа.

    Борис Кузнецов уехал из России в США в 2007 году, где получил политическое убежище. Уже после этого его заочно обвинили в разглашении гостайны по делу Левона Чахмахчяна, а позже арестовали заочно по четвертой статье 283 УК РФ. Адвокат утверждает, что в его действиях отсутствует состав преступления, а расследование затянулось необоснованно – оно ведется 18 лет.

    В ходатайствах Кузнецов указывает, что справка с грифом «секретно», переданная в КС, не содержала сведений из перечня ФСБ, с которым он не обязан быть знаком. Также он считает незаконным постановление о привлечении к ответственности и отмечает, что с 2011 года ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, но материалы так и не попали в суд.

    Кузнецов требует признать действия СКР незаконными, а также надеется взыскать с ведомства и Минфина 21 млн долларов за затягивание следствия. По данным издания, слушание по его иску назначено на 1 декабря 2025 года в Мосгорсуде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СК завершил расследование дела против актрисы-иноагента Яны Трояновой и суд заочно приговорил ее к восьми годам колонии.

    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Военный эксперт Кнутов: Запорожскую область будут освобождать из Днепропетровской

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    Комментарии (3)
    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    Комментарии (16)
    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере

    СМИ: Туристы из России пожаловались на дискриминацию на итальянском лайнере

    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры из России пожаловались на адресную дискриминацию со стороны персонала круизного лайнера MSC Euribia, отправившего их в отдельный ресторан, сообщают СМИ.

    Российские туристы столкнулись с дискриминацией на круизном судне MSC Euribia во время путешествия из Дубая. Несмотря на приобретение одинаковых билетов, россиян направляли ужинать в менее комфортный ресторан с помятыми скатертями, в то время как другим гостям предоставляли доступ в роскошное заведение с бесплатными напитками, сообщает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы рассказали, что оплатили недельный круиз с маршрутом Дубай – Абу Даби – Сир Бани Яс – Доха за почти 400 тыс. рублей на двоих, предусматривавший питание в ресторане. Однако, по их словам, за все время пребывания на лайнере они не встречали иностранных пассажиров в том же зале.

    В последний день круиза несколько российских пар не успели прийти на ужин в назначенное время. В результате им предложили столики в соседнем ресторане, где, как выяснилось, отдыхали в основном иностранцы, а уровень сервиса был значительно выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тунисе задержали 11 российских туристов, которые оказались в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека.

    В Литве российским туристам запретили посещать крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис, что было названо нарушением прав человека.

    МИД России решил обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны.

    Комментарии (24)
    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине

    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя начал речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание, за которое проголосовали представители западных стран, но которые будто совсем не замечают громкого коррупционного скандала.

    Он отметил, что для России ничего нового в скандальном разоблачении нет, к тому же Москва не раз предупреждала западных коллег о том, что они имеют дело с «вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги».

    «И это было даже не «тайное», которое стало «явным». Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки?» – «Какие денежки?» – поиронизировал Небензя во время выступления.

    Российский дипломат отметил, что глава киевского режима Влдаимир Зеленский продолжает «кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие», чтобы тратить на пользу себе и окружению, при этом у Европы уже не осталось денег на Украину.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал, а Небензя в СБ ООН указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.

    В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

    Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

    В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

    Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

    Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

    Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.

    Комментарии (2)
    22 ноября 2025, 16:47 • Новости дня
    По обвинению в мошенничестве арестованы известные саночники Репилов и Перетягин

    В Красноярске по подозрению в мошенничестве арестовали саночников Репилова и Перетягина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два известных саночника Роман Репилов и Александр Перетягин оказались в СИЗО после обвинений в присвоении бюджетных средств, выделенных на покупку оборудования для сборной России, сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

    Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО на месяц трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и серебряного призера чемпионата Европы Александра Перетягина, передает пресс-служба судов Красноярского края. Спортсменам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что по их инициативе было присвоено около 11 млн рублей из бюджета на закупку спортивных саней.

    По информации пресс-службы, Репилов помещен в СИЗО до 19 декабря. Перетягин, специалист сборной России по подготовке спортивного инвентаря, будет находиться под стражей до 20 декабря.

    Уголовное дело связано с махинациями по контрактам на поставку снаряжения для национальной сборной. Следствие продолжает проверку обстоятельств преступления и роли обвиняемых в хищении государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за отстранение российских спортсменов от олимпийских квалификаций и основной части Игр 2026 года.

    В декабре 2022 года Роман Репилов выиграл Кубок Федерации, развив максимальную скорость на трассе 137 км/ч.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России

    Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выдачи рыночной ипотеки в стране снизился до исторического минимума, что привело к беспрецедентному усилению госпрограмм поддержки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.

    Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.

    Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.

    Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.

    С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 04:41 • Новости дня
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Письмо с инициативой о запрете скидок и акций на маркетплейсах в зависимости от средства платежа поступило председателю Госдумы Вячеславу Володину, за подписью руководителей ведущих российских банков.

    Руководители Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили установить единые цены на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты, передает РИА «Новости».

    Согласно письму банкиров на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимо обязать маркетплейсы устанавливать одну и ту же цену на товары и не предоставлять скидки, акции или бонусы при оплате различными электронными средствами.

    «Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа», – сказано в письме банкиров.

    Авторы обращения пояснили, что подобная мера пресечет недобросовестную практику предоставления скидок при оплате картами аффилированных банков и обеспечит равные условия для клиентов всех банков.

    Они считают целесообразным запретить маркетплейсам инвестировать средства в снижение цен не только через прямые скидки, но и через бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

    Исключение, по мнению банкиров, можно сделать только для собственной продукции платформ и социально значимых категорий товаров. При этом такие послабления не должны быть связаны со способом оплаты или банком, который выпустил карту.

    В заключение главы крупнейших банков выразили мнение, что внедрение этих правил не приведет к росту цен для покупателей, но поможет выровнять конкурентную среду и позволит перейти к устойчивому развитию онлайн-торговли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries. При этом Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты. В Ozon и Wildberries уже предупредили о риске роста цен на товары из-за претензий банков.

    Комментарии (23)
    21 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    Губернатор Гусев: В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, опасные элементы найдены при обследовании местности после уничтожения ракет 18 ноября.

    Один из неразорвавшихся блоков лежит всего в 150 метрах от ближайших строений, другой был обнаружен непосредственно у дачного дома. Район находки оцеплен, саперы на протяжении нескольких дней занимались обследованием территории. Было принято решение о подрыве опасных предметов на месте, поскольку транспортировать их невозможно.

    Из-за постоянного проживания людей на территории СНТ, власти проводят временную эвакуацию жителей ряда домов и предупреждают, что ближайшие к эпицентру дачи, скорее всего, пострадают от взрыва, сообщил Гусев. Губернатор поручил подготовить все меры поддержки, компенсаций и, при необходимости, организовать временное размещение для собственников поврежденных строений.

    Взрывные работы планируются 22 ноября около 14.00. Гусев попросил жителей города сохранять спокойствие и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 112, не приближаясь к находке.

    Напомним, ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
