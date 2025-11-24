СК России отказал адвокату-иноагенту Кузнецову в прекращении преследования

Tекст: Катерина Туманова

Следственный комитет России (СКР) отказал признанному иноагентом 81-летнему адвокату Борису Кузнецову, проживающему в Испании, в прекращении уголовного преследования, сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по итогам рассмотрения двух ходатайств о прекращении следствия из-за отсутствия состава преступления и отмене розыска. В официальном ответе СКР отмечается, что привлечение Кузнецова к уголовной ответственности в 2007 году было законным, а доводы о необоснованности мер пресечения сочтены субъективными.

Руководитель следственного отдела Павел Кондратьев в письме указал, что «никаких оснований для прекращения дела в отношении него не имеется».

Ведомство считает дальнейшую переписку нецелесообразной, ссылаясь на злоупотребление правом обращения. Кузнецов назвал такой ответ «отпиской» и подчеркнул, что на семь своих заявлений в 2024 и 2025 годах не получил ни одного официального ответа.

Борис Кузнецов уехал из России в США в 2007 году, где получил политическое убежище. Уже после этого его заочно обвинили в разглашении гостайны по делу Левона Чахмахчяна, а позже арестовали заочно по четвертой статье 283 УК РФ. Адвокат утверждает, что в его действиях отсутствует состав преступления, а расследование затянулось необоснованно – оно ведется 18 лет.

В ходатайствах Кузнецов указывает, что справка с грифом «секретно», переданная в КС, не содержала сведений из перечня ФСБ, с которым он не обязан быть знаком. Также он считает незаконным постановление о привлечении к ответственности и отмечает, что с 2011 года ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, но материалы так и не попали в суд.

Кузнецов требует признать действия СКР незаконными, а также надеется взыскать с ведомства и Минфина 21 млн долларов за затягивание следствия. По данным издания, слушание по его иску назначено на 1 декабря 2025 года в Мосгорсуде.

