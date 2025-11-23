Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.5 комментариев
Reuters: Департамент госэффективности США Маска фактически прекратил работу
Американский департамент госэффективности, созданный Илоном Маском, утратил самостоятельный статус и передал часть функций кадровой службе США, сообщает Reuters.
Департамент государственной эффективности США (DOGE), учрежденный в январе по инициативе Илона Маска, фактически прекратил работу, сообщает Reuters со ссылкой на директора кадровой службы США Скотта Купора, передает РИА «Новости».
На прямой вопрос агентства о статусе DOGE Купор ответил: «Его не существует». Он также уточнил, что часть функций департамента теперь передана управлению кадровой службы США (OPM).
По словам Купора, департамент прекратил свою деятельность за восемь месяцев до официального окончания мандата и утратил статус централизованной организации. При этом отменена и заморозка на наем сотрудников в правительство США, а задачи по сокращению штата утратили актуальность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшим государственным служащим, уволенным из-за реформ департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, вернуться к работе.
Дональд Трамп выразил недовольство агрессивными действиями департамента DOGE.
Власти США изменили механизм распределения федеральных грантов, передав контроль над рассмотрением заявок другим ведомствам вместо DOGE.
Ранее СМИ отмечали, что Илону Маску не удалось добиться сокращения государственных расходов, несмотря на создание DOGE.