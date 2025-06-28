WP сообщила о потере DOGE контроля над грантами США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Департамент эффективности правительства США (DOGE) утратил прямой контроль над рассмотрением заявок на выделение грантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Весной DOGE получил административные полномочия над порталом grants.gov, который используется для подачи заявок на получение федеральных грантов на сумму свыше 500 млрд долларов в год. В апреле сотрудники DOGE изменили работу платформы, чтобы централизовать процесс рассмотрения всех грантовых заявок правительства США.

Однако, как отмечается в материале, DOGE утратил полномочия по контролю над процессом распределения федеральных средств: в четверг чиновникам было велено прекратить предоставление грантов через этот департамент. Белый дом, комментируя ситуацию, отметил, что сотрудники DOGE теперь интегрированы в разные федеральные ведомства, чтобы продолжить участие в оценке и утверждении грантов.

По данным источников, в период, когда DOGE осуществлял прямой контроль над grants.gov, администрация Дональда Трампа не опубликовала более 30 государственных заявлений о возможном финансировании. Это поставило под угрозу своевременную выплату средств, одобренных конгрессом, различным ведомствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск официально покинет должность руководителя департамента эффективности правительства. Маск предрек, что DOGE станет образом жизни правительства США. В США предложили отправить департамент DOGE для аудита помощи на Украине.