Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
WSJ: Трамп выразил недовольство агрессивными действиями департамента DOGE
Президент США Дональд Трамп высказал раздражение по поводу методов департамента эффективности государственного управления, сославшись на их чрезмерную агрессивность, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
По данным издания, Трамп заявил помощникам: «Мне надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE». В администрации президента начали тщательнее проверять работу ведомства, в некоторых случаях отменяя его решения по сокращению контрактов.
Ранее The Washington Post писала, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на гранты, однако в Белом доме отметили, что сотрудники департамента встроены в каждое федеральное ведомство и продолжают участвовать в процессе распределения грантов.
Кроме того, телеканал ABC сообщил, что сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований и проблем с трудоустройством из-за конфликта Илона Маска, ранее возглавлявшего ведомство, с Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Илон Маск покинет пост руководителя департамента эффективности правительства. Маск ранее прогнозировал, что криптовалюта DOGE станет образом жизни для американских властей. В США также предлагали отправить департамент DOGE для аудита помощи на Украине.