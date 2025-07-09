WSJ: Трамп выразил недовольство агрессивными действиями департамента DOGE

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп заявил помощникам: «Мне надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE». В администрации президента начали тщательнее проверять работу ведомства, в некоторых случаях отменяя его решения по сокращению контрактов.

Ранее The Washington Post писала, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на гранты, однако в Белом доме отметили, что сотрудники департамента встроены в каждое федеральное ведомство и продолжают участвовать в процессе распределения грантов.

Кроме того, телеканал ABC сообщил, что сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований и проблем с трудоустройством из-за конфликта Илона Маска, ранее возглавлявшего ведомство, с Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Илон Маск покинет пост руководителя департамента эффективности правительства. Маск ранее прогнозировал, что криптовалюта DOGE станет образом жизни для американских властей. В США также предлагали отправить департамент DOGE для аудита помощи на Украине.



