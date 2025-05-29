Politico: Маск не достиг цели сократить расходы США на триллион долларов

Politico: Маск не смог добиться снижения госрасходов США на триллион долларов

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель не смог реализовать задачу по сокращению государственных расходов на 1 трлн долларов, передает ТАСС, ссылаясь на газету Politico.

Издание отмечает, что Маск не приблизился к желаемому уровню экономии и не оказал существенного влияния на кризис американского госдолга. Ведомство по повышению эффективности работы правительства DOGE, созданное для этой цели, запомнится, по мнению издания, скорее как «хаотичная упущенная возможность, чем как трансформация федерального правительства».

На своей странице в соцсети X Маск заявил: «Отведенное мне время в качестве особого служащего правительства подходит к концу». Он также выразил уверенность, что роль DOGE будет только возрастать в будущем.

В апреле Маск объявил о сокращении своего участия в деятельности DOGE с мая, что совпало с информацией Tesla о снижении чистой прибыли компании в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают падение доходов с политической деятельностью Маска как куратора DOGE.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Маск сообщил об истечении срока своих полномочий как специального госслужащего в департаменте эффективности правительства США. Маск назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.