    Путин усадил Зеленского на горшок
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Грузия назвала Европу главной жертвой противостояния России и Украины
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с участием российских банков
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США

    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила о намерении уйти в отставку и раскритиковала президента США Дональда Трампа.

    «Я покидают свой пост, 5 января 2026 года будет моим последним днем на нем», – заявила Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Она считает, что провозглашенный Трампом принцип «Америка прежде всего» должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации, передает ТАСС.

    «Налоги, заработанные тяжелым трудом американцев, всегда идут на финансирование иностранных войн, иностранной помощи и иностранных интересов», – приводит ее слова РИА «Новости»

    Она обратилась к американцам, призвав их осознать разрушающее влияние нынешней политической системы, отметив, что «именно они обладают настоящей властью над Вашингтоном». Грин выразила опасения, что Соединенные Штаты ждут трудные времена из-за внутренних противоречий и «политическо-индустриального комплекса  обеих партий».

    По словам Грин, она прилагала больше усилий для избрания Трампа, чем любой другой республиканец, но усомнилась в его лояльности к тем, кто реально поддержал его на выборах. Грин подчеркнула, что Трамп готов принимать «тех, кто тайно ненавидел его и никогда не защищал», но забывает о настоящих союзниках.

    При этом она отметила, что что ее ждет новый путь на фоне сообщений о планах баллотироваться на выборах президента США 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал Грин и отказался поддерживать ее на выборах. Грин заявила, что причиной критики стало ее требование рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна.

    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    19 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слушания по возобновлению гражданского иска президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон прошли во вторник в Апелляционном суде 11-го округа в Бирмингеме.

    Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

    Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

    Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

    Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

    Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

    В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

    21 ноября 2025, 06:18 • Новости дня
    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки
    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом в четверг выступил в защиту президента США Дональда Трампа после того, как он назвал женщину-репортера «поросенком», когда она расспрашивала его о покойном преступнике Джеффри Эпштейне.

    Отвечая на вопрос об инциденте, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт  заявила, что американские избиратели переизбрали Трампа за его откровенность,  что журналисты должны ценить, как и открытость президента в ответах на вопросы.

    «Он разоблачает фейковые новости, а когда видит их, раздражается на журналистов, распространяющих ложную информацию», – передает Reuters  объяснение Левитт.

    Она добавила, что президент предоставляет беспрецедентный доступ пресс в Белый дом и отвечает на вопросы почти ежедневно.

    Правда, уже на этой неделе, во вторник, в Овальном кабинете Трамп назвал другую женщину-репортера «ужасным человеком» после того, как она спросила находящегося с визитом в Вашингтоне наследного принца Мухаммеда бен Салмана об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, а у Трампа – почему он не обнародовал файлы Эпштейна.

    Напомним, во время обмена репликами на борту Air Force One на прошлой неделе Трамп наклонился к репортерше, ткнул в нее пальцем и сказал: «Тише, поросенок». Это произошло в момент, когда женщина настаивала на том, чтобы президент США рассказал о недавно опубликованном электронном письме Эпштейна, в котором тот утверждал, что Трамп «знал о девушках».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, борющийся с фейками в СМИ Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.

    20 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Посол Украины в Вашингтоне назвала бессмысленным новый план США
    Посол Украины в Вашингтоне назвала бессмысленным новый план США
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый план урегулирования конфликта на Украине бессмысленно рассматривать, если в его основе – предложения России, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Если говорить о плане из 28 пунктов, который адаптирует российские предложения, то даже смысла нет на это смотреть, потому что там нет ничего нового», – приводит РИА «Новости» слова украинского посла на женском саммите в Вашингтоне.

    Стефанишина также указала на положительную динамику визита министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев и подчеркнула важность прямого диалога с американской стороной для запуска конструктивного процесса.

    Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными. Также был осуществлен обмен телами погибших военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    19 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину

    Политолог Шеслер: Депортированные из США украинцы попытаются сбежать в Европу

    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    @ Raul Moreno/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Депортированные из США украинцы не останутся на родине. Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее через границу с Польшей на Украину вернулись 50 выдворенных из Штатов граждан.

    «С Украины в США чаще ехали мужчины. Дело в том, что страны находятся далеко, и речь идет о довольно сложной дороге. Нередко украинцы проникали в Штаты нелегальным путем через Мексику. Женщины с детьми в основном останавливались в странах Европы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Она указала на ужесточение администрацией Дональда Трампа миграционной политики. «Так, выдворению подверглись тысячи граждан Латинской Америки. Выходцы с Украины тоже попали под этот каток», – добавила собеседница. По ее мнению, депортированные украинцы не останутся на родине.

    «Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться. Возможно, люди снова прибегнут к нелегальным путям: попытаются пересечь границу, купив поддельные справки, или переплыть реку Тиса», – рассуждает Шеслер.

    «Другие категории граждан, скорее всего, тоже захотят сбежать в одну из европейских стран. Если у них испорчен паспорт штампом о депортации, они могут снова оформить документ на Украине и выехать», – продолжила политолог. Впрочем, в Европе, где все чаще из-за нехватки средств сокращают пособия украинцам, которые не хотят или не могут работать, едва ли встретят новых беженцев с радостью.

    Однако процесс массовой депортации украинских граждан из стран Запада пока не будет, считает эксперт. «Каждый случай выдворения иностранца сопровождается трудоемкими и затратными для государства процедурами. Да, несколько десятков человек были высланы – помимо США – из Польши. Это были люди, которые совершили административные нарушения», – напомнила собеседница.

    «В Германии в последнее время звучат заявления о необходимости вернуть на родину украинцев в возрасте 18-22 лет. Но говорить легко, а перейти к непосредственному исполнению этого немецкие власти не могут, потому что у них существуют очень жесткие законодательные процедуры, и каждый случай индивидуален. Провести через это сотни тысяч беженцев абсолютно нереально», – заключила Шеслер.

    Ранее на Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что пограничники оформили въезд вернувшихся «в соответствии с определенными законодательством правилами».

    По его словам, Вашингтон уведомил киевские власти о планах депортации транзитом через Польшу лиц без американского гражданства, являющихся выходцами с Украины. Киев принимает своих граждан и уточняет обстоятельства, приведшие к решению об их принудительном выдворении, заявил Демченко.

    На минувшей неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила газете The Washington Post, что администрация Дональда Трампа готовится депортировать около 80 украинцев, нарушивших законодательство страны. «Украина – это военная зона, которая в данный момент находится в военном положении, и вероятно, что любой, кого депортируют, будет насильно призван в армию и отправлен на фронт», – приводило издание заявление адвокатов.

    По информации газеты, за финансовый 2024 год из США были выдворены 53 украинца. Менее чем за 200 дней второго президентского срока Трампа власти страны выслали 1,6 млн нелегалов, заявила в августе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

    Отметим, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся 6 357 565 украинских беженцев. В последнее время недовольство из-за наплыва украинцев нарастает в Польше и Германии.

    20 ноября 2025, 04:05 • Новости дня
    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал

    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон дал команду на реализацию антикоррупционного скандала вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского, считает бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

    «Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто на Украине, кроме американцев, не мог дать команду НАБУ, чтоб на такой уровень разоблачений они вышли», – сказал он ТАСС.

    По его мнению, команда на снятие Зеленского дана американской стороной, и процесс ухода будет поэтапным и последовательным, но неизбежным. Недавние коррупционные расследования затронули не только Андрея Ермака, возглавляющего офис президента, но и самого Зеленского, а также членов его ближайшего окружения.

    На вопрос, приведет ли эта ситуация к прорыву в переговорах между Киевом и Москвой, Азаров ответил, что именно на это нацелен сценарий давления.

    Он отметил, что о наличии американского влияния свидетельствует широкое освещение скандала в украинских и западных СМИ и участившиеся комментарии общественных деятелей в интернете.

    «В интернет можно зайти, увидеть огромное количество различных лидеров общественного мнения так называемых, которые комментируют, разоблачают. Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», – считает он.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

    Кроме того, Азаров предсказал скорую отставку правительству Украины.

    21 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения

    Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для сделки по Украине

    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующий четверг, 27 ноября, станет крайним сроком для принятия Киевом условий его мирной сделки.

    Трамп в эфире радио Fox News назвал именно эту дату «вполне подходящей», передает РИА «Новости».

    «Но следующий четверг – это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», – заявил он.

    Стоит отметить, что именно в следующий четверг, 27 ноября, в США отмечается один из главных национальных праздников США – День благодарения. Этот праздник был придуман переселенцами в 1621 году, которые пережили в тяжелейших условиях свой первый год на американской земле. Они сумели собрать необычно щедрый урожай и в честь этого устроили пышную трапезу. В 1864 году День благодарения стал официальным праздником США.

    Агентство Reuters писало, что США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии. По информации издания, США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Ранее Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления.

    22 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    FT назвала предложенные Зеленскому сроки для согласия с мирным планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Владимиру Зеленскому и другим людям в его команде, что Белый дом работает в «агрессивном» режиме, чтобы завершить войну до конца года.

    По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия масштабного мирного плана, разработанного администрацией Трампа совместно с Москвой с целью положить конец войне России в стране.

    Мирный план из 28 пунктов, одобренный президентом Дональдом Трампом в четверг и разработанный переговорщиками из США и России, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, которые нарушат его давние красные линии.

    «Чиновники заявили, что официальные лица США ожидают от Зеленского подписания соглашения «до Дня благодарения» в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве позднее в этом месяце и завершить [мирный] процесс к началу декабря», – пишет Financial Times (FT).

    Соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева, пишет газета.

    Они добавили, что работают над встречными предложениями для представления американской стороне.

    «В офисе Зеленского заявили, что президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может способствовать активизации дипломатии», – сказано в статье.

    Однако Киев «согласился работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны», к тому же Зеленский рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом о «существующих дипломатических возможностях и ключевых моментах, необходимых для достижения мира», отметила FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева. А посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина назвала бессмысленным новый план США.

    20 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    Axios: План Трампа по Украине включает передачу новых территорий России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта предполагает передачу новых территорий России и предоставление западных гарантий безопасности Киеву.

    План предусматривает передачу Российской Федерации части восточной Украины, которая сейчас контролируется киевским режимом, в обмен на гарантию безопасности для Украины и Европы со стороны США, пишет Axios.

    Источник издания указал, что основными пунктами документа стали установление полного контроля России над ДНР и ЛНР, хотя киевские власти удерживают 14,5% этой территории, а также заморозка текущей линии военного соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях с возможным возвратом части земель Киеву по итогам переговоров.

    Кроме того, согласно плану, США и другие страны признают Крым и Донбасс российской территорией, но Украина официально этого делать не будет.

    Украинской армии могут быть установлены ограничения по численности и высокоточным вооружениям в обмен на гарантии безопасности.

    Два источника отмечают, что в разработке документа наряду с американскими дипломатами участвовали Катар и Турция, а переговоры велись при посредничестве советника президента Украины Рустема Умерова.

    Американский дипломат сообщил, что запланированная встреча специального посланника Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Зеленским и главой МИД Турции Хаканом Фиданом была отложена, поскольку Украина выразила недовольство ключевыми пунктами плана и намерена обсуждать будущую инициативу в более широком международном формате.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп согласился на тайный план мирного урегулирования, который содержит 28 пунктов. При этом госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что Вашингтон продолжает разработку идей для завершения конфликта на Украине.

    По данным прессы, чиновникам киевского режима не понравился американский план урегулирования.

    19 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Песков заявил о возможности моментального телефонного разговора Путина и Трампа

    Песков допустил моментальный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США может быть организован моментально, отвечая на вопрос об уровне контактов между Москвой и Вашингтоном.

    «Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», – приводит ТАСС слова Пескова

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.


    20 ноября 2025, 03:05 • Новости дня
    Пушков заявил о единовременной «черной точке» для Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация на фронтах, финансовый кризис, коррупционный скандал и сокращение числа лоббистов Киева в американской администрации становятся чертами черной середины ноября для главы киевского режима Владимира Зеленского, считает сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор высказался о намерении генерала Кита Келлога, которому американский президент Дональд Трамп поручил вести дела с Украиной, уйти в январе 2026 года из администрации, указав на то, что Келлогу не давали достаточно развернуться в русофобии и обвинениях Москвы во всех  проблемах.

    «Итак, отступления на фронтах, все более сложная финансовая ситуация, коррупционный скандал, сильно подорвавший репутацию Зеленского, отказ Трампа передать Киеву «Томагавки», а теперь и уход Келлога лоббиста Украины в Белом доме – все это сходится единовременно в одну «черную точку» для Зеленского. И это черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева – время все сильнее разворачивается против него», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters узнало об уходе Келлога из команды Трампа в январе 2026 года. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро на Украине предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. При этом депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины.


