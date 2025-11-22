Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила о намерении уйти в отставку и раскритиковала президента США Дональда Трампа.
«Я покидают свой пост, 5 января 2026 года будет моим последним днем на нем», – заявила Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Она считает, что провозглашенный Трампом принцип «Америка прежде всего» должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации, передает ТАСС.
«Налоги, заработанные тяжелым трудом американцев, всегда идут на финансирование иностранных войн, иностранной помощи и иностранных интересов», – приводит ее слова РИА «Новости»
Она обратилась к американцам, призвав их осознать разрушающее влияние нынешней политической системы, отметив, что «именно они обладают настоящей властью над Вашингтоном». Грин выразила опасения, что Соединенные Штаты ждут трудные времена из-за внутренних противоречий и «политическо-индустриального комплекса обеих партий».
По словам Грин, она прилагала больше усилий для избрания Трампа, чем любой другой республиканец, но усомнилась в его лояльности к тем, кто реально поддержал его на выборах. Грин подчеркнула, что Трамп готов принимать «тех, кто тайно ненавидел его и никогда не защищал», но забывает о настоящих союзниках.
При этом она отметила, что что ее ждет новый путь на фоне сообщений о планах баллотироваться на выборах президента США 2028 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал Грин и отказался поддерживать ее на выборах. Грин заявила, что причиной критики стало ее требование рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна.