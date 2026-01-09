Индия опровергла версию США о срыве торговой сделки

МИД Индии опроверг заявления США о причинах срыва торгового соглашения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал на брифинге заявил, что Индия не согласна с оценками министра торговли США Говарда Латника по поводу причин, по которым не была заключена торговая сделка между двумя странами, передает ТАСС.

Латник ранее говорил о том, что Вашингтон и Нью-Дели не заключили торговую сделку из-за отсутствия телефонного звонка индийского премьер-министра Нарендры Моди американскому президенту Дональду Трампу.

«Мы ознакомились с замечаниями министра торговли США. Индия и США были привержены переговорам о заключении двустороннего торгового соглашения с Соединенными Штатами еще 13 февраля прошлого года. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров, чтобы прийти к сбалансированному и взаимовыгодному торговому соглашению. В нескольких случаях мы были близки к заключению сделки», – заявил Джайсвал.

Джайсвал отметил, что опубликованные замечания Латника неточны и не отражают реального хода переговоров. Он подчеркнул заинтересованность Индии в достижении взаимовыгодного соглашения с США и выразил надежду на его скорое заключение.

Кроме того, представитель МИД напомнил, что премьер-министр Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп в прошлом году восемь раз общались по телефону, обсуждая различные аспекты сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что делегация США во главе с заместителем торгового представителя Риком Суитцером намерена обсудить с индийской стороной возможность снижения 50% пошлин на индийские товары.

До этого западные СМИ отмечали, что введение высоких пошлин на импорт товаров из Индии может негативно сказаться на отношениях между США и Индией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стремительный рост ВВП позволил Индии обойти Японию и занять четвертое место в списке крупнейших экономик мира с показателем 4,18 трлн долларов.