Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Дмитриев назвал план Трампа спасением для Украины
Дмитриев: Мирный план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь
Мирная инициатива президента США Дональда Трампа призвана остановить дальнейшие потери территорий и жизней Украиной, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще большей потери земель и жизней», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Дмитриев отметил, что противники инициативы Трампа заинтересованы в продолжении боевых действий. Он добавил, что эти силы «надеются получить золотой унитаз».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия.
На Украине разразился громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал близкий друг Зеленского, предприниматель Тимур Миндич. Западная пресса активно обсуждает излишнюю роскошь сторонников Зеленского. СМИ поражаются золотому унитазу, найденному в ходе следственных мероприятий в квартире Миндича.