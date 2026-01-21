Сийярто обвинил Украину во вмешательстве и давлении на Венгрию

Сийярто: Украина грубо вмешивается в дела Венгрии

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, украинская сторона вызвала венгерского посла в Киев для выражения протеста из-за сбора подписей под петицией против выделения 800 млрд долларов на Украину, передает ТАСС.

«Украинцы сейчас продолжают давить на Венгрию. Они вызвали нашего посла в Киеве, чтобы выразить протест по поводу сбора подписей под национальной петицией против отправки 800 млрд долларов на Украину», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Он подчеркнул, что считает такие действия «крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии», и заявил, что венгерское правительство имеет полное право самостоятельно распоряжаться средствами и не намерено выделять деньги венгерского народа на Украину. Министр отметил, что средства должны использоваться для развития Венгрии и поддержки венгерских семей.

Сийярто также сообщил, что Украина ограничила поездки венгерских чиновников в Закарпатье, назвав это еще одним антивенгерским шагом, противоречащим европейским ценностям. По его словам, такие меры направлены на ограничение контактов между венгерским правительством и национальной общиной в Закарпатье.

Он подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в предоставлении Украине 800 млрд долларов из средств Евросоюза в течение следующих десяти лет и инициирует сбор подписей под петицией против финансирования.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан предрек гибель Европы из-за передачи 800 млрд евро Украине. Он также назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов.