Мерц обсудил по телефону с Трампом инициативу США по Украине

Tекст: Вера Басилая

Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить детали нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус охарактеризовал диалог как «доверительный и обстоятельный» и отметил, что «дальнейшие шаги на уровне советников были согласованы с Трампом», передает ТАСС.

Корнелиус также сообщил, что Мерц в ближайшее время проинформирует европейских партнеров о содержании разговора. По информации телеканала NTV, главы государств Европы планируют обсудить инициативу США уже на саммите G20 в Йоханнесбурге на выходных.

Gazeta Bild ранее уведомила, что правительство Мерца обеспокоено американским планом и уже рассматривает дипломатические мероприятия для противодействия. Ссылаясь на источники, издание отмечает стремление Берлина повлиять на Киев, чтобы тот не поддавался давлению Вашингтона, а также на необходимость продвижения позиции ЕС в переговорах с американской администрацией.

По данным западных СМИ, суть обсуждаемого плана США заключается в признании Крыма, Донбасса и других территорий российскими в обмен на гарантии безопасности Киеву. В районах, которые украинские войска покинут, предлагается создать демилитаризованную зону.

Ранее Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Страмер заявили, что любые соглашения, затрагивающие европейские государства, ЕС и НАТО, должны получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.