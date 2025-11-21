Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Мерц обсудил по телефону с Трампом инициативу США по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц стал первым европейским лидером, поговорившим с Дональдом Трампом о плане США по Украине, сообщила газета Bild.
Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить детали нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус охарактеризовал диалог как «доверительный и обстоятельный» и отметил, что «дальнейшие шаги на уровне советников были согласованы с Трампом», передает ТАСС.
Корнелиус также сообщил, что Мерц в ближайшее время проинформирует европейских партнеров о содержании разговора. По информации телеканала NTV, главы государств Европы планируют обсудить инициативу США уже на саммите G20 в Йоханнесбурге на выходных.
Gazeta Bild ранее уведомила, что правительство Мерца обеспокоено американским планом и уже рассматривает дипломатические мероприятия для противодействия. Ссылаясь на источники, издание отмечает стремление Берлина повлиять на Киев, чтобы тот не поддавался давлению Вашингтона, а также на необходимость продвижения позиции ЕС в переговорах с американской администрацией.
По данным западных СМИ, суть обсуждаемого плана США заключается в признании Крыма, Донбасса и других территорий российскими в обмен на гарантии безопасности Киеву. В районах, которые украинские войска покинут, предлагается создать демилитаризованную зону.
Ранее Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Страмер заявили, что любые соглашения, затрагивающие европейские государства, ЕС и НАТО, должны получить согласие всех европейских партнеров и союзников.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.