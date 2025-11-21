Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером

Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирную инициативу США по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры подтвердили «неизменную и полную поддержку Украины на пути к долгосрочному и справедливому миру», передает ТАСС.

Корнелиус отметил, что собеседники одобрили усилия США, направленные на завершение конфликта. По его словам, речь шла о том, что линия соприкосновения должна рассматриваться как отправная точка для достижения взаимопонимания, а украинские вооруженные силы обязаны сохранять возможность «эффективно защищать суверенитет страны».

Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул единство участников разговора в том, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС и НАТО, должно получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.