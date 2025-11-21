СМИ: Зеленский обсудит с Вэнсом план урегулирования на Украине

СМИ: Зеленский и Вэнс обсудят мирный план США по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Зеленский планирует провести переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в пятницу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Основной темой разговора станет предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине.

По данным издания, детали грядущей беседы, а также точные сроки ее проведения пока не раскрываются. Ожидается, что переговоры состоятся 21 ноября, однако информации о формате и повестке встречи журналистам не предоставлено.

Axios отмечает, что этот разговор может стать ключевым шагом в обсуждении инициатив США по мирному урегулированию ситуации на Украине. Представители Киева еще не комментировали предстоящий диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский уже обсудил мирный план США по Украине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Также Украина исключила из плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств.

Однако Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.