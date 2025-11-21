СМИ: Зеленский обсудит с Вэнсом план урегулирования на Украине

Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
СМИ: Зеленский и Вэнс обсудят мирный план США по Украине
Владимир Зеленский 21 ноября готовится обсудить с вице-президентом США Вэнсом вариант урегулирования конфликта, предложенный американской стороной, пишет Axios.
Владимир Зеленский планирует провести переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в пятницу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Основной темой разговора станет предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине.
По данным издания, детали грядущей беседы, а также точные сроки ее проведения пока не раскрываются. Ожидается, что переговоры состоятся 21 ноября, однако информации о формате и повестке встречи журналистам не предоставлено.
Axios отмечает, что этот разговор может стать ключевым шагом в обсуждении инициатив США по мирному урегулированию ситуации на Украине. Представители Киева еще не комментировали предстоящий диалог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский уже обсудил мирный план США по Украине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.
Также Украина исключила из плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств.
Однако Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.