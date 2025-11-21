Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
В ходе оглашения приговора по делу о взяточничестве бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев спокойно пил кофе и аплодировал, услышав о 13 годах колонии и штрафе 560 млн рублей.
Марзаев вел себя вызывающе на оглашении приговора по делу о взяточничестве: в зале суда он спокойно пил кофе, а после завершения чтения приговора демонстративно зааплодировал, передает РИА «Новости».
В последнем слове Марзаев заявил: «Посвящу жизнь тому, чтобы доказать свою невиновность и поквитаться с обидчиками». Свой вины он не признает.
Помимо Марзаева, фигурантами уголовного дела стали бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков республики Марат Латыпов.
Алан Марзаев был обвинен в получении взятки в размере 37 млн рублей за содействие заключению государственных контрактов на строительство автодорог.