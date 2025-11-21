Марзаев пил кофе и аплодировал суду после приговора на 13 лет

Бывший вице-премьер Башкирии Марзаев пил кофе и аплодировал суду после приговора

Tекст: Елизавета Шишкова

Марзаев вел себя вызывающе на оглашении приговора по делу о взяточничестве: в зале суда он спокойно пил кофе, а после завершения чтения приговора демонстративно зааплодировал, передает РИА «Новости».

В последнем слове Марзаев заявил: «Посвящу жизнь тому, чтобы доказать свою невиновность и поквитаться с обидчиками». Свой вины он не признает.

Помимо Марзаева, фигурантами уголовного дела стали бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков республики Марат Латыпов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Уфы приговорил Алана Марзаева к 13 годам лишения свободы в колонии и назначил штраф в размере 560 млн рублей.

Алан Марзаев был обвинен в получении взятки в размере 37 млн рублей за содействие заключению государственных контрактов на строительство автодорог.