Юрист Волков сообщил о возможности отсрочки оплаты штрафа

Tекст: Катерина Туманова

Пленум Верховного суда вынес разъяснения о том, что суды обязаны учитывать реальные жизненные обстоятельства при рассмотрении таких дел.

В перечень уважительных причин вошли тяжелая болезнь или лечение, чрезвычайные ситуации, такие как пожары или наводнения, а также ошибки в реквизитах при оплате штрафа, рассказал Волков агентству «Прайм».

«Важный момент: наличие уважительной причины нужно будет подтвердить. Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка – такие доказательства будут основанием для отмены дополнительного наказания», – отметил он.

Юрист подчеркнул, что такой подход отличает тех, кто умышленно не платит штрафы, от попавших в трудную ситуацию.

