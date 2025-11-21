Товарооборот России и Японии увеличился в октябре на 2,55%

Tекст: Катерина Туманова

Товарооборот между странами в октябре 2025 года вырос на 2,55% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив 110,4 млрд иен (почти 701,9 млн долларов), передает ТАСС.

Импорт из России за указанный период снизился на 2,1%, а объем экспорта из Японии увеличился на 13,7% в сравнении с периодом 2024 года.

Импорт сжиженного природного газа из России в Японию уменьшился на 2,4% в октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024 года. При этом импорт угля из России в Японию, наоборот, вырос на 81,9% по сравнению с прошлогодними показателями.

Также японские поставки легковых автомобилей в Россию увеличились на 4,2% по сравнению с октябрем 2024 года. Вместе с тем поставки запчастей и комплектующих для автомобилей из Японии в Россию сократились на 22,9%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония в августе нарастила импорт СПГ и угля из России на сотни процентов. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.



