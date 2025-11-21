  • Новость часаВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время их попыток вырваться из Купянска
    Европа запугивает себя украинской «капитуляцией»
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    21 ноября 2025, 04:25 • Новости дня

    Товарооборот России и Японии увеличился в октябре на 2,55%

    Tекст: Катерина Туманова

    В октябре товарооборот между Россией и Японией вырос по сравнению с 2024 годом, достигнув 110,4 млрд иен, при этом импорт СПГ был снижен Японией, но увеличила поставки легковых авто, следует из опубликованных японским Минфином статистических данных.

    Товарооборот между странами в октябре 2025 года вырос на 2,55% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив 110,4 млрд иен (почти 701,9 млн долларов), передает ТАСС.

    Импорт из России за указанный период снизился на 2,1%, а объем экспорта из Японии увеличился на 13,7% в сравнении с периодом 2024 года.

    Импорт сжиженного природного газа из России в Японию уменьшился на 2,4% в октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024 года. При этом импорт угля из России в Японию, наоборот, вырос на 81,9% по сравнению с прошлогодними показателями.

    Также японские поставки легковых автомобилей в Россию увеличились на 4,2% по сравнению с октябрем 2024 года. Вместе с тем поставки запчастей и комплектующих для автомобилей из Японии в Россию сократились на 22,9%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония в августе нарастила импорт СПГ и угля из России на сотни процентов. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.


    20 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

    Согласно утвержденным поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, передает ТАСС. Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

    Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату порядка 4,6 млн работников.

    С начала 2025 года уровень МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    Комментарии (7)
    20 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области следственные органы предъявили обвинение жителю Богородского округа, который подозревается в убийстве двух девушек, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков.

    По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

    В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

    По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

    Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

    Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

    В октябре в столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера.

    Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Комментарии (7)
    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    Комментарии (8)
    20 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны: освобожден район Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Центр» освободили район Шахтерский в Красноармейске и приступили к оказанию помощи местному населению, сообщает Минобороны.

    Район Шахтерский в Красноармейске Донецкой народной республики был освобожден российскими военными из группировки «Центр», передает РИА «Новости». Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района, где запечатлены действия военнослужащих по поддержке мирного населения. В ведомстве отметили, что военные оказывают медицинскую помощь, обеспечивают горожан медикаментами и продовольствием.

    По данным Минобороны, при необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пунктах временного размещения, где предоставляется вся необходимая поддержка. Эти меры принимаются для защиты мирных жителей после освобождения территории.

    Также бойцы группировки «Центр» проводят тщательный осмотр прилегающих территорий и дорог на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Опасные находки уничтожаются методом накладного заряда, чтобы обезопасить гражданское население и обеспечить стабильность обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

    Владимир Зеленский отметил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение.

    Украинский военнослужащий Александр Сидельник заявил, что командование не сообщало своим подчиненным о плачевном положении окруженных сил на Украине в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    В Париже открылся памятник Пушкину

    Церемония открытия памятника Пушкину прошла в Париже

    В Париже открылся памятник Пушкину
    @ Евгений Полойко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов, сообщают СМИ.

    Памятник поэту Александру Пушкину открыли в четверг на территории Русского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже, сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие представители посольства России во Франции, священнослужители Русской православной церкви, общественные деятели Парижа и потомки поэта, приехавшие из Бельгии – Александр Александрович Пушкин с супругой.

    Памятник был торжественно открыт под музыку Петра Чайковского послом России Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку. После этого участники мероприятия возложили к монументу цветы.

    Скульптура выполнена Александром Таратыновым и изображает Пушкина в сюртуке XIX века и цилиндре. По словам посла Мешкова, «трудно представить себе более русского поэта и писателя, истинного патриота», а говорить по-русски – значит, «говорить на пушкинском языке».

    Он также отметил, что памятник символизирует прочные духовные связи между Россией и Францией, подчеркивая роль культуры и литературы как объединяющего начала. Потомок поэта Александр Александрович отметил, что рад быть здесь в этот день, и поблагодарил организаторов церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Парижа начала расследование из-за вывешенного на Триумфальной арке плаката с лозунгом о советских солдатах.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал закрытие памятника Пушкину в Одессе «плевком» в историю.

    Рабочие в центре Одессы заколотили досками памятник Александру Пушкину.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об обмене тел 30 российских военных на тысячу тел военных ВСУ

    Коц: Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих, получив взамен 30 тел

    Стало известно об обмене тел 30 российских военных на тысячу тел военных ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    По словам Коца, Россия уже вернула Украине более 10 тыс. тел погибших военных. «И это не предел. Их Камазами вывозят из-под Покровска», – написал он в своем Telegram-канале.

    Информированный источник ТАСС подтвердил информацию об обмене. «Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    В августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Захарова заявила об отказе Японии признать итоги Второй мировой
    Захарова заявила об отказе Японии признать итоги Второй мировой
    @ Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Токио спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны так и не согласился признать закрепленные в международном праве итоговые решения, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Япония спустя 80 лет не признает итоги Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Она отметила: «Я прошу прощения, Япония еще не признала итоги Второй мировой войны. Восемьдесят лет прошло, а Япония никак не признает итоги Второй мировой войны, закрепленные в международном праве».

    Захарова напомнила, что сегодня в России отмечается 80 лет с начала работы Нюрнбергского трибунала, и подчеркнула важность его решений для формирования принципов международного права.

    Дипломат указала, что Япония до сих пор не проводит соответствующие образовательные или воспитательные мероприятия по этой теме и не признает результаты не только Нюрнбергского трибунала, но и других связанных с войной процессов. Она добавила, что для России итоги Нюрнбергского процесса остаются «святыми», они легли в основу многих аспектов международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил обеспокоенность Кремля по поводу заявлений премьер-министра Японии о возможности пересмотра принципов оборонной политики страны и ее безъядерного статуса.

    Лидер японской организации «Иссуйкай» заявил, что антироссийский курс наносит ущерб национальным интересам Японии, и призвал к смягчению санкций.

    Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что территориальная принадлежность южных Курильских островов не должна вызывать сомнений.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 21:35 • Новости дня
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Глава государства попросил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова доложить ему о выполнении этого поручения, передает ТАСС.

    «Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей

    Захарова: Соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей напоминает аферу

    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности между Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном о поставках военной помощи Киеву являются крупнейшей аферой в современной истории, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что 17 ноября Макрон и Зеленский подписали соглашение на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе о предоставлении Украине ста французских истребителей Rafale, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский поспешил публично назвать подписанный документ историческим. «Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится», – сказала дипломат на брифинге.

    Захарова также отметила, что намерения сторон выглядят как одна из крупнейших афер современной истории.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева.

    Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Международные резервы России за неделю увеличились на 14,3 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международные резервы России на 14 ноября 2025 года достигли 734,1 млрд долларов, что стало первым ростом после трехнедельного снижения.

    Резервы выросли на 14,3 млрд долларов, или на 2,0%, главным образом за счет положительной переоценки, следует из данных Банка России, передает РИА «Новости». До этого в течение трех недель наблюдалось снижение, причем на 7 ноября показатель составлял 719,8 млрд долларов, а 31 октября – 725,8 млрд долларов.

    На 24 октября объем резервов достигал 731,2 млрд долларов, а 17 октября – 742,4 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом. По итогам прошлого года резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    Международные резервы России включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте. Эти активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении Банка России и правительства.

    Ранее сообщалось, что международные резервы России превысили 725 млрд долларов на начало ноября.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств

    Политолог Ткаченко: Многие жители Восточной Европы надеются на возобновление диалога с Россией

    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исторические связи с Россией побуждают граждан восточноевропейских стран относиться к Москве с большим пониманием, чем у жителей Западной Европы. Этим объясняется их повышенное внимание к российской позиции, заявил политолог Станислав Ткаченко, комментируя интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств, подготовленному газетой ВЗГЛЯД.

    «Исторически многие страны Восточной Европы сохраняют тесные связи с Россией. Безусловно, в имперский и советский периоды между нами возникали серьезные противоречия, однако в нашей общей истории было немало и совместных достижений. Жители бывшей Югославии, Чехословакии и Болгарии об этом помнят», – отметил профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    По его словам, именно этим объясняется значительный резонанс, который вызвал рейтинг недружественных правительств в регионе. «Для местных журналистов, граждан и политиков важно понимать реальное отношение России к проводимой их странами политике. В этом плане, проект попал точно в цель, поскольку он отказывается рассматривать ЕС как единое целое», – поясняет собеседник.

    «Рейтинг наглядно показывает, что мы не стремимся оценивать всех по одному шаблону, а признаем: часть западных стран оказалась «по ту сторону баррикад» вынужденно. Донесение этой идеи, очевидной для нас, крайне важно для тех европейцев, кто надеется на восстановление диалога с Москвой», – подчеркнул Ткаченко.

    При этом эксперт указал на кумулятивный эффект публикации: «Жителям восточноевропейских стран-членов ЕС необходимо увидеть ноябрьский рейтинг, ознакомиться с мнениями других российских экспертов. В совокупности такие шаги способны со временем улучшить динамику в отношениях между нашими государствами. Это чрезвычайно важная работа».

    Ранее газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. По итогам октября главным «недоброжелателем» Москвы стал Лондон. Второе место разделили Берлин и Париж.

    Примечательно, что рейтинг произвел резонанс в странах Восточной Европы. «Первое место топа стало большим сюрпризом!», – пишет Serbian Times. Болгарское издание Novinite порадовалось тому, что София оказалась в самом низу таблицы с результатом в 25 баллов. Косовская Koha изумилась, почему в проекте не упомянута Приштина, хотя Россия считает Косово частью Сербии.

    Внимание рейтингу также уделили «Слободен печат» из Северной Македонии и одна из крупнейших газет Чехии Prague Morning, а также другие СМИ Центральной Европы. Напомним, рейтинг недружественных правительств будет обновляться ежемесячно. Политолог Вадим Козюлин предположил, что в ноябре главными претендентами на первое место станут Британия и Франция.

    Комментарии (0)
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

