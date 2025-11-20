Всемирный день ребенка и День педиатра отмечается 20 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день ребенка 20 ноября учрежден Генассамблеей ООН в 1954 году, а резолюция № 836 призвала страны с 1956 года ежегодно вспоминать о необходимости улучшения благополучия детей. Предполагалось, что ежегодное празднование дня ребенка сплотит народы и поспособствует солидарности наций в обеспечении счастливого детства маленьких граждан. Позже 20 ноября 1959 года ГА ООН приняла Декларацию прав ребенка.

Напрямую связанный с предыдущим профессиональный праздник – День педиатра, врача, который сопровождает ребенка с первых дней жизни. Считается, что основоположником педиатрии стало в 1847 году руководство по детским болезням Степана Хотовицкого под названием «Педиятрика».

Всемирный день философии отмечается с подачи ЮНЕСКО каждый третий четверг ноября. В 2005 году этот праздник отметили впервые и теперь не менее 70 стран продолжают эту традицию, отдавая должное важности философии в развитии критического мышления и способности стимулировать к философским размышлениям.

День работника транспорта 20 ноября отмечают в России. Впервые профессиональное торжество отметили в 2020 году по распоряжению Минтранса. Дата приурочена к 20 ноября 1809 года, когда император Александр I издал Манифест «Об управлении водяными и сухопутными сообщениями». Документ впервые учреждал регулирующие госорганы в транспортной отрасли.

День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны вспоминают 20 ноября. Оленетранспортные батальоны состояли из коренных жителей Крайнего Севера и оленьих упряжек.

«Впервые в Красной Армии олений транспорт показал свою жизнеспособность еще во время Финской войны. Тогда-то и были разработаны основные положения по использованию оленей в войсках», – напомнили в Мурманской областной Думе.

Кроме того, в США 20 ноября празднуют День абсурда, во Вьетнаме – День учителя, в Британии – День свадьбы королевы Елизаветы II, во Франции – День молодого вина «Божоле нуво».

Именинный пирог сегодня – для Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла и Павла.