    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    11818 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня

    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил о готовности ответить на конфискацию активов России Западом

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    Комментарии (27)
    18 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

    ЦБ начал открытое обсуждение с банками и правительством скидок на маркетплейсах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центробанке начали открытый диалог с финансовыми структурами и платформами относительно механизмов предоставления скидок на популярных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

    В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

    На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

    В то же время руководитель «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла в этом году 1,5 трлн рублей.

    Комментарии (17)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

    По данным центра, информация о том, что Турция якобы может отказаться от российского газа из-за новых соглашений по СПГ с США, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации», – говорится в заявлении. Власти Турции подчеркнули, что поставки российского природного газа идут в штатном режиме.

    Представители центра также заявили, что газ поступает в Турцию по долгосрочным контрактам, заключенным между соответствующими компаниями двух стран.

    Ранее Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    Компания учреждена в 1995 году в Киеве и занимается разработкой игр, а также компьютерным программированием. Наиболее известна разработкой серии S.T.A.L.K.E.R.

    «Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», – говорится в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры России. Уточняется, что компания занимается сбором средств для поддержки ВСУ через собственный сайт и фонд помощи военнослужащим Lesia UA, а также фонд «Повернись живим», который уже признан нежелательным в России.

    По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководство GSC Game World перевело около 17 млн долларов фонду помощи украинским военным. На эти деньги приобретались ударные беспилотники, комплектующие и автомобили для ВСУ.

    В 2024 году, по информации Генпрокуратуры, компания выпустила новую компьютерную игру, которая, по оценке ведомства, продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент.

    Ранее блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов».

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка.

    В суде уточнили, что иск к Сафронову подал Гибас Вакарис, передает РИА «Новости».

    По данным из открытых источников, у Сафронова пятеро сыновей.

    В 2022 году сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    СМИ: Больницы Волгограда проверят после смерти пациентки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волгоградские медучреждения ожидает проверка из-за гибели 64-летней женщины, которую неоднократно переводили между больницами и отказали в госпитализации, сообщили местные СМИ.

    Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку в связи со смертью 64-летней пациентки. Женщина, пережившая приступы удушья, сначала была направлена из районной больницы в областную, затем переведена в больницу № 3, где ей также отказали в госпитализации, сообщает РИА «Новости». 

    Позже состояние пациентки ухудшилось дома у родственников, после чего вызванная скорая доставила ее уже в больницу № 5. Через несколько дней родные узнали о переводе женщины в больницу № 1, где она скончалась в реанимации.

    В ведомстве сообщили, что комитет проверит все факты, отраженные в обращении. Также там просят законного представителя направить письменное обращение. После этого будет проведена проверка и предоставлен официальный ответ.

    Проверка коснется всех обстоятельств оказания медицинской помощи женщине. Ожидается официальный вывод комитета после получения письменного обращения от родственников погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура суда Бухареста возбудила уголовное дело по факту смерти 20 пациентов реанимации больницы Святого Пантелеймона за три дня.

    До этого следователи Владивостока начали проверку сообщений о смерти пациента в одной из больниц города.

    А в красноярском пансионате «Ветеран» 89-летнюю женщину-ветерана избили соседки за желание посмотреть по телевизору пасхальную службу.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Кремль: Путин примет участие в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора первого энергоблока на египетской атомной электростанции «Эд-Дабаа».

    Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи 19 ноября и будет приурочено к этапу установки корпуса реактора в проектное положение, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что возводя в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских студентов ее обслуживанию, Россия фактически создает в стране новую отрасль.

    Ас-Сиси подчеркнул важность отношений Египта с Россией.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о скором запуске безвизового режима для граждан КНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро для граждан Китая начнет действовать безвизовый режим для поездок в Россию.

    Российский лидер отметил, что отечественные меры по отмене виз имеют зеркальный характер относительно недавних шагов Китая в отношении россиян, передает РИА «Новости».

    «С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», – сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    В сентябре Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле

    Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Со стороны России на переговорах присутствуют премьер Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы МИД Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Путин сообщил о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах. Он назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах

    Путин: Расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превысили 97%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем расчетов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах уже превышает 97%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с делегациями ШОС в Кремле.

    «Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС.

    В мае он сообщил, что почти вся торговля между Россией и Китаем идет в нацвалютах.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле

    Путин встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в представительском кабинете в Кремле.

    Индийский министр находится в Москве для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    Последний раз Путин и Джайшанкар проводили переговоры в августе, когда индийский чиновник приехал на заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Во встрече принимают участие министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИД Андрей Руденко и помощник президента Юрий Ушаков.

    Ранее Путин провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Тюмени из-за чумы на карантин закрыт приют для животных

    В приюте в Тюмени ввели карантин по чуме животных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В муниципальном приюте «Леспаркхоз» в Тюмени ограничили доступ и остановили ввоз и вывоз животных из-за установленного карантина по чуме плотоядных, сообщили в правительстве области.

    Карантин по чуме плотоядных животных ввели в приюте для бездомных собак и кошек Тюмени. Запрет введен по распоряжению управления ветеринарии. Новый режим будет действовать не менее 30 дней после полного выздоровления или убоя последнего больного животного, пишет РИА «Новости». 

    Весь период карантина на территории приюта разрешается находиться только обслуживающему персоналу и представителям госветслужбы. Ввоз и вывоз восприимчивых к чуме плотоядных животных полностью запрещены, а также запрещены любые процедуры, которые могут передавать инфекцию, включая дегельминтизацию и татуировку.

    Приют обязан соблюдать все противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные меры. Туда поступают животные после отлова бездомных собак и кошек на территории Тюмени, а также в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у границы России в Монголии выявили патоген чумы.

    Распространение чумы в России маловероятно благодаря усиленному контролю и мониторингу санитарной обстановки, сообщил Роспотребнадзор, комментируя ситуацию в США, где врачи зафиксировали первую с 2007 года смерть от легочной чумы.

    В Америке пациент с легочной чумой поступил в больницу в тяжелом состоянии и скончался в день госпитализации. Природные очаги чумы в целом зарегистрировали в 15 штатах США.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Чрезвычайные службы уже приступили к ликвидации последствий инцидента, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА за пять часов.

    За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:22 • Новости дня
    Патрушев и Моди обсудили углубление морского сотрудничества России и Индии

    Патрушев и Моди обсудили, как расширить морские связи России и Индии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе своего рабочего визита в Нью-Дели глава Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди расширение сотрудничества в морской сфере.

    Патрушев и Моди в ходе рабочей встречи в Нью-Дели в рамках визита российского представителя основное внимание уделили укреплению и развитию российско-индийского взаимодействия в морской отрасли.

    Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества двух стран для расширения морского потенциала двух стран. Обсуждение включало в себя перспективные направления партнерства в море, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Морской коллегии РФ.

    Кроме того, Патрушев и Моди обсудили подготовку к российско-индийскому саммиту. Он запланирован на начало декабря в столице Индии. Патрушев прибыл в Индию 17 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Владимира Путина принять участие в этом саммите.

    Глава МИД Индии в понедельник прибыл в Россию для участия в заседании ШОС.

    Комментарии (0)
    В Польше объявили в розыск четырех украинцев по делу о взрыве на ж/д
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    В аэропортах России начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля

