Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.
В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.
По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.
Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.
В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».
