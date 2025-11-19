Марченко прервал результативную серию в НХЛ из 12 матчей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кирилл Марченко из «Коламбуса» прервал результативную серию из 12 матчей, сообщает ТАСС. В выездной встрече против «Виннипега», где «Коламбус» уступил со счетом 2:5, нападающий не смог пополнить свой бомбардирский счет.

В этом сезоне на счету Марченко 22 очка – 8 заброшенных шайб и 14 голевых передач в 19 встречах. Он остается лучшим бомбардиром команды. Кроме Марченко, в матче без очков остались защитник Иван Проворов, нападающий Дмитрий Воронков и игрок «Виннипега» Владислав Наместников.

«Коламбус» занимает пятое место в Столичном дивизионе, имея 22 очка после 20 игр, а «Виннипег» занимает третью строчку Центрального дивизиона с 24 очками после 19 встреч.

В следующий раз «Виннипег» сыграет с «Каролиной» в ночь на 22 ноября по московскому времени. «Коламбус» встретится с «Торонто» днем ранее.

