Опрос показал нежелание американцев поддерживать силовой захват Гренландии

Tекст: Ольга Иванова

Почти 90% американцев выступили против применения военной силы США для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». Это следует из результатов опроса, который был проведён телеканалом CBS совместно с компанией YouGov.

Согласно данным исследования, 86% респондентов не одобрили бы такие действия, в то время как только 14% выразили одобрение возможному военному вмешательству ради установления контроля над Гренландией. Также 70% опрошенных заявили, что не поддержат решение тогдашнего президента Дональда Трампа потратить федеральные средства США на попытку купить Гренландию, и лишь 30% сочли бы это допустимым.

Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 жителей США, а статистическая погрешность исследования составила 2,3 процентных пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гренландии и Дании вышли на массовые протесты против планов президента Дональда Трампа включить остров в состав США. В Нууке к митингующим присоединился премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

В Копенгагене участники массовой демонстрации вышли с флагами Гренландии и плакатами, осуждающими заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова.

