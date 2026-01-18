Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.4 комментария
Опрос показал нежелание американцев поддерживать силовой захват Гренландии
Большинство жителей США не поддерживают идею применения военной силы для установления контроля над Гренландией, а также выступают против покупки острова, следует из опроса, проведённого телеканалом CBS и компанией YouGov.
Почти 90% американцев выступили против применения военной силы США для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». Это следует из результатов опроса, который был проведён телеканалом CBS совместно с компанией YouGov.
Согласно данным исследования, 86% респондентов не одобрили бы такие действия, в то время как только 14% выразили одобрение возможному военному вмешательству ради установления контроля над Гренландией. Также 70% опрошенных заявили, что не поддержат решение тогдашнего президента Дональда Трампа потратить федеральные средства США на попытку купить Гренландию, и лишь 30% сочли бы это допустимым.
Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 жителей США, а статистическая погрешность исследования составила 2,3 процентных пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гренландии и Дании вышли на массовые протесты против планов президента Дональда Трампа включить остров в состав США. В Нууке к митингующим присоединился премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.
В Копенгагене участники массовой демонстрации вышли с флагами Гренландии и плакатами, осуждающими заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова.