Объявлен конкурс на создание памятника русской Свободе

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным объявили о старте конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа идеи русской Свободы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы объявляем творческий конкурс на совершенно неожиданный мемориал. На мемориал самой идеи русской Свободы. Конкурс продлится более полугода. Это конкурс платный, то есть его участники и номинанты получат денежное вознаграждение», – сказал Мединский.



Он также указал на значимость выбранной локации: «Мы полагаем, что Нижний Новгород, как никакой другой город в нашей стране, является историческим центром свободы и труда, свободы русского предпринимательства, честного купечества, созидания». Мединский напомнил, что именно здесь «тяга к свободе в начале XVII века кристаллизовалась в создание национального ополчения для изгнания интервентов».

В качестве возможного образа для будущего монумента рассматривается фигура Козьмы Минина – человека, чье имя прочно связано с идеей народного единства. Именно его призыв к созданию ополчения в 1611 году стал решающим шагом на пути к освобождению Москвы в Смутное время.

Стрелка, выбранная для размещения памятника, имеет обширную историческую биографию: когда-то здесь находился Стрелицкий стан, а позже – крупная портовая зона для разгрузки судов. После советского периода территория сохраняла транспортные функции, а в 2021 году – к 800-летию Нижнего Новгорода – была полностью преобразована в общественное пространство. Среди восстановленных объектов – металлические конструкции павильонов Всероссийских выставок XIX века и здание фильтровальной станции 1909 года.

Завершение конкурса намечено на 15 июля 2026 года. Общий призовой фонд составит три миллиона рублей.