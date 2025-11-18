Tекст: Ольга Иванова

Военнослужащие Вооруженных сил Украины взорвали последнюю действовавшую аптеку в Красноармейске, передает ТАСС. Об этом рассказала спасенная из города Александра Пушкарева. «Единственную аптеку, которая продолжала работать, они взорвали. Незадолго до этого мы успели купить там кое-какие лекарства, и вскоре ее взорвали», – поделилась женщина.

Помощь жителям после инцидента начали оказывать российские военные, снабжая людей необходимыми медикаментами. По словам местных жителей, солдаты передавали нуждающимся продукты, сигареты и всё необходимое. О подобных мерах поддержки рассказали эвакуированные Александра и Никита Ивановы в видео Минобороны России.

Жители сообщили, что военнослужащие ВСУ специально минировали дома и магазины, бросали мины в жилые строения и даже пытались угрожать жизни гражданских. Особенно тяжелый случай вспомнила Александра Иванова: украинский солдат угрожал ей оружием после отказа на его домогательства, она едва успела убежать из магазина, в который позже залетела мина.

Кроме того, беженцы рассказали о систематических попытках ВСУ вытеснить гражданских из домов и подвалов для создания огневых точек. «Они выгоняли людей из подвалов, выгоняли из домов. Просто говорили – уходите, нам подходит эта точка для оборудования огневых позиций», – приводит агентство слова спасенного жителя Виктора Мельниченко. По его словам, жителям приходилось сбиваться в группы для безопасности.

Российские спецназовцы вывели из Красноармейска восемь мирных жителей по безопасному маршруту, заранее проведя инструктаж, как вести себя при атаке FPV-дронов. Военнослужащие России также быстро восстановили интернет, связь и электроснабжение для вновь освобожденного города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ в Красноармейске. Украинские военные пытались замаскироваться, надев украденную гражданскую одежду.

Пленный украинский военнослужащий также рассказал о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что в подвалах Красноармейска остаются тысячи мирных граждан.