Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврика, на юго-западной окраине Купянска бойцы группировки «Запад» расчетами БПЛА выявили и уничтожили группу военнослужащих ВСУ из 20 человек, передает ТАСС.

Он отметил, что разведывательные и боевые действия активно ведутся именно в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города.

Помимо этого, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске. Лаврик сообщил, что бойцы приступили к обследованию хозяйственных помещений, где могут скрываться брошенные украинским командованием военнослужащие. Эти действия направлены на обеспечение полного контроля за освобожденной территорией.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не дали результата.

Украинские Силы специальных операций сняли в Купянске видео с расстрелом и подрывом пустого здания, чтобы создать видимость контроля над городом.

Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.