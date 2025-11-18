  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 31 украинский беспилотник
    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика
    Рютте прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    Визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений
    Премьер Грузии исключил передачу Михаила Саакашвили Украине
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    17 комментариев
    18 ноября 2025, 07:29 • Новости дня

    Российский боец пережил три сброса с коптера «Баба-яга»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» три раза вступал в бой с тяжелым украинским дроном «Баба-яга», сообщил сам боец с позывным Решит.

    Дрон «Мавик» скорретировал минометы на позиции российских военных, куда потом прилетела «Баба-яга», рассказал Решит ТАСС.

    Этот тяжелый БПЛА сделал три сброса, но бойцу удалось выжить.

    До этого российский снайпер-доброволец уничтожил цель на расстоянии более двух километров во время спецоперации на Украине. Другой российский снайпер за один выход уничтожил свыше 30 коптеров «Баба-Яга».

    17 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске

    Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.

    Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

    По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

    «По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

    Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

    Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    Комментарии (12)
    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    Комментарии (5)
    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 08:07 • Новости дня
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 144-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя предпринимают попытки покинуть позиции малыми группами из-за высокого уровня огневого воздействия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группы 144-й бригады ВСУ стремятся покинуть свои позиции в районе Гуляйполя, передает ТАСС.

    Кимаковский подчеркнул ухудшение положения украинских военных из-за интенсивного огневого давления.

    Он добавил: «Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству». Кимаковский уточнил, что украинские военные отходят малыми группами, чтобы избежать значительных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Эксперты отмечали, что взятие Яблокова обеспечило продвижение ВС России к Гуляйполю.

    ВСУ ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области, Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Гай в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ около Алексеевки, Катериновки, Кондратовкаи, Новой Сечи и Шевченково в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Жовтневым, Колодезным и Малиновкой.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Райгородока и Северска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» освободили Гай в Днепропетровской области и нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Остаповского, Радостного в Днепропетровской области, Воздвижевки и Червоного в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Куриловки, Петропавловки, Путниково в Харьковской области и Дроновки в ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. В течение суток были сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки и 15-й бригады нацгвардии под Великой Шапковкой, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, британская 105-мм гаубица L-119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Новоалександровки, Октябрьского, Родинского и Торского в ДНР, Демурино и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отчитались в Минобороны.

    Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 25 украинских военнослужащих и бронемашина.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города.

    Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Накануне российские войска также освободили Ровнополье в Запорожской области, а за день до этого Яблоково в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:23 • Новости дня
    Киев взорвал пустое здание для инсценировки боя за Купянск

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Купянске группа украинских Сил специальных операций (ССО) сняла видео, на котором расстреливает и подрывает пустое здание, чтобы создать видимость контроля над городом, сообщили в силовых структурах.

    Источник отметил: «За спиной у окруженных боевиков широкая река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают укро-воякам поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец. И в этой безнадежной ситуации ВСУ решили сыграть в «медийку». По его словам, действия украинской стороны на видео были отчаянной попыткой доказать мнимый контроль над районом, несмотря на сложную тактическую ситуацию, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, любые попытки малых групп противника прорваться к городу для деблокады пресекаются, а их бойцы уничтожаются. Источник подчеркнул, что положение украинских военных, остающихся в Купянске, крайне тяжелое и критическое.

    Он добавил, что малые группы противника, отправляющиеся на деблокаду города, уничтожаются, а положение остающихся в Купянске украинских военных критическое.

    В понедельник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    В сети появилось видео, где российский военнослужащий держит государственный флаг в освобожденном военными населенном пункте Двуречанское в Харьковской области.

    Минобороны России опубликовало видео, на котором российский военнослужащий устанавливает флаг России в освобожденном Двуречанском Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В сообщении к видеоматериалу указано, что бойцы 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта при поддержке артиллерии и операторов подразделения беспилотных систем.

    Министерство обороны уточнило, что беспилотники выявляли маршруты техники и личного состава ВСУ, а FPV-дроны уничтожали цели, тем самым лишая противника логистической поддержки. В ведомстве подчеркнули: «Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения».

    Завершив освобождение, российские военнослужащие организовали зачистку зданий, подвальных помещений и ближайших районов от остатков украинских формирований. На данный момент подразделения продолжают закрепление позиций в Двуречанском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей России

    Медведев: СВО не завершится, пока Россия не достигнет своих целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения поставленных Россией целей, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России».

    Кадры мероприятия опубликованы на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

    «Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», – подчеркнул Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России. Он поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 09:56 • Новости дня
    Мобилизованных в ВСУ начали привязывать скотчем в автобусах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованных в Вооруженные силы Украины привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути следования на фронт, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, мобилизованных в Вооруженные силы Украины транспортируют в автобусах, фиксируя к дверным ручкам скотчем, чтобы предотвратить побеги, передает ТАСС.

    Киселев заявил: «Из Днепропетровска у нас есть информация о том, что перевозили на трех автобусах [мобилизованных] в сторону Красноармейска. Так их там скотчем привязали к дверным ручкам, чтобы никто не сбежал. То есть вот до такой степени насильно вывозят людей. Эти вещи, они действительно чудовищны и говорят сами за себя».

    Эксперт добавил, что фиксируются многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих, направленных на фронт. В частности, по его данным, массовое бегство наблюдается среди мобилизованных из Львовской и Черновицкой областей, которых перевозили в направлении Купянска в Харьковской области.

    Киселев отметил, что согласно поступающей информации, по пути сбежало более ста военнослужащих, когда они узнали о месте назначения, и охарактеризовал происходящее как явный показатель страха среди мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин заявил о попытках ВСУ вырваться из Димитрова

    Глава ДНР Пушилин заявил о попытках ВСУ выбраться из Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Димитрова (украинское название – Мирноград) продолжаются попытки украинских военных покинуть город, при этом все пути выхода находятся под огневым контролем российских подразделений, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, украинские военные предпринимают попытки вырваться из Димитрова, однако все тропы, по которым они пытаются покинуть город, находятся под огневым контролем российских подразделений, передает ТАСС.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что ситуация в Димитрове осложнена тем, что остаются определенные тропы, используемые украинскими военными. Однако он подчеркнул, что все направления выхода контролируются огнем российских сил, что исключает успешный прорыв, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава ДНР сообщил, что в городе началась планомерная зачистка многоэтажной застройки, где, по его словам, противник пытается держаться дольше всего.

    Ранее 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен в районе Димитрова, что стало самой массовой сдачей с момента освобождения Мариуполя.

    Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    Несколько групп ВСУ в лесополосах под Димитровом лишились снабжения.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:21 • Новости дня
    Кимаковский заявил об оставшихся в подвалах Красноармейска тысячах гражданских

    Кимаковский: В подвалах домов Красноармейска могут быть тысячи гражданских

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (украинское название – Покровск) продолжается эвакуация мирных жителей, в подвалах домов еще могут находиться до нескольких тысяч человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, в подвалах домов Красноармейска могут находиться до нескольких тысяч мирных жителей, передает ТАСС.

    Он отметил, что сейчас проводится активная эвакуация населения из города и уже удалось спасти первые группы людей, которые находятся в безопасности.

    Ранее ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    Пленный украинский военный рассказал, что группа спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по своим, что привело к потерям.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о провале попыток ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 08:29 • Новости дня
    Пленный рассказал о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие сил специальных операций ГУР минобороны Украины, отправленные деблокировать окруженные в Красноармейске формирования ВСУ, устроили перестрелку с другими украинскими военными, потому что не знали друг о друге, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Шахун.

    По его словам, во время попытки деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ между подразделениями украинских военных произошла перестрелка, передает РИА «Новости».

    Шахун добавил, что спецназ ГУР Минобороны Украины открыл огонь по своим же, не зная о присутствии других украинских подразделений на блокпостах.

    Пленный рассказал, что участвовал в попытке высадки десанта для снятия блокады Красноармейска и был взят в плен гвардейцами 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр». Он подчеркнул: «Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих».

    По словам Шахуна, ранее он отбывал срок за разбой, а контракт с армией подписал в обмен на смягчение условий – знакомый заверил, что воевать ему не придется. Однако после полугода на базе в Киевской области, где он занимался спортом, весь персонал был мобилизован для обучения десантированию.

    Пленный также рассказал, что на подготовку лично приезжал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, но занятия продлились всего несколько дней.

    В обращении к украинским военным Шахун призвал: «Хочу сказать вам: лучше не идите воевать. Оно того не стоит, серьезно. Просто не стоит. Мне очень повезло, что меня спасли. Я кричал и докричался... Но не всем так повезло, на самом деле. Побросайте оружие-то, оно того не стоит. За наше правительство, гнилое, обманчивое, оно не стоит того, честно». В завершение он поблагодарил российских военнослужащих: «Спасибо вам большое, мужики!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ после конфликта между украинскими военными.

    Российские военнослужащие вошли на позиции противника после того, как часть украинских бойцов покинула укрепление.

    Ранее украинские военные поссорились между собой, что привело к уходу подразделения с занимаемых позиций.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Пушилин сообщил о попытке переброски резервов ВСУ под Красный Лиман

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска пытаются усилить позиции и перебрасывать резервы под Красным Лиманом, чтобы замедлить продвижение подразделений России, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, ВСУ продолжают попытки перебрасывать резервы в район Ямполя под Красным Лиманом, передает ТАСС.

    Глава ДНР заявил, что на этом участке украинские подразделения заняли оборону и активно укрепляются, однако российские военные «шаг за шагом продолжают освобождать данный населенный пункт».

    Пушилин также рассказал о ситуации в районе Константиновки, где ВСУ стремятся использовать особенности местного ландшафта для сдерживания атаки российских подразделений. В частности, вокруг Клебан-Быкского водохранилища украинские войска усиливают сопротивление, опираясь на сложный рельеф, чтобы препятствовать продвижению российских частей.

    Ранее Пушилин заявил о попытках ВСУ вырваться из Димитрова.

    Радиоперехват переговоров показал, что украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули позиции в Ямполе Донецкой народной республики после длительных обстрелов.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск десять дронов были сбиты над территорией Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили пять беспилотников. Еще два аппарата сбили над Смоленской областью, один – над Воронежской областью, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа ночью с воскресенья на понедельник.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник жители Херсона, находящегося под контролем Киева, услышали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В городе Херсоне, который находится под контролем ВСУ, в понедельник были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 16 ноября на юге Украины прогремел взрыв в Одессе. В нескольких областях региона была объявлена воздушная тревога.

    Ночью 15 ноября в Днепропетровске прогремели три серии взрывов.

    Комментарии (0)
