В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
БПЛА 42-й дивизии России уничтожили 20 точек операторов ВСУ на запорожском направлении
Расчеты ударных беспилотников за месяц выявили и ликвидировали десятки позиций противника вместе с оборудованием в Запорожской области.
Около двадцати позиций операторов FPV-дронов украинских сил были ликвидированы в районе населенного пункта Работино Запорожской области, передает РИА «Новости». Командир роты с позывным «Немец» сообщил, что расчеты ударных БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» в течение месяца выявляли и уничтожали замаскированные точки противника вдоль линии соприкосновения.
Прямая речь командира: «В течение месяца наши расчеты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчеты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием».
FPV-дроны используются для передачи видео на очки виртуальной реальности операторов и широко применяются в зоне боевых действий на Украине. Регион Запорожской области с сентября 2022 года официально включен в состав России по итогам референдума.
На текущий момент свыше 70% региона находится под контролем России, временным административным центром выступает город Мелитополь, а город Запорожье удерживают украинские формирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины недалеко от Константиновки в Донецкой народной республике.
Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, преимущественно в Ростовской и Белгородской областях.
Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» ликвидировали украинских военных и технику во время попытки ротации на севере Сумской области.