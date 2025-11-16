МФТИ пообещал увеличить набор студентов из Индии и Китая

Tекст: Денис Тельманов

Московский физико-технический институт постепенно увеличивает прием иностранных студентов из Китая, Индии и ряда других дружественных стран, передает ТАСС.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов уточнил, что это связано с сокращением числа поступающих из недружественных стран.

«Мы делаем это очень осторожно, аккуратно, с учетом высоких требований к качеству», – подчеркнул Ливанов.

По словам ректора, при отборе иностранных студентов акцент делается на качество подготовки абитуриентов, а не на количество.

Он подчеркнул, что требования к иностранцам такие же, как к российским студентам – серьезное владение математикой, физикой и другими предметами на высоком уровне.

Ливанов заявил, что набор иностранных студентов остается небольшим и будет расширяться по мере того, как появится больше претендентов, отвечающих академическим стандартам МФТИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

Минтруд России установил предельное количество мигрантов из Индии для работы в России в 2025 году на уровне 71 817 разрешений. Московский физико-технический институт признали лучшим вузом России по версии Forbes.