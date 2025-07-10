Минтруд опроверг массовый завоз мигрантов из Индии в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью ЕАН заявил, что к концу года в Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров.

Как сообщили в Минтруде, информация о завозе миллиона мигрантов из Индии для работы в России не соответствует действительности, передает ТАСС. В Минтруде заявили: «Рабочая сила из визовых стран, таких как Индия, привлекается через механизм квотирования». Квоты формируются заранее, исходя из потребностей работодателей.

Ведомство уточнило, что предельная общая квота на привлечение иностранных работников в Россию на 2025 год составляет 234,9 тыс. человек. Для граждан Индии на следующий год предусмотрена квота в 71817 разрешений на работу по всей стране.

Для Свердловской области квота для работников из всех визовых стран составила 4 343 человека, при этом использовано только 13,6% этой квоты. Кандидаты из визовых стран оформляют рабочую визу и разрешение на работу в пределах квоты, а работодатели обязаны получить разрешение МВД на привлечение иностранной рабочей силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура оспорила приговор мигрантам за изнасилование девушки во Владивостоке. Суд в Москве приговорил троих мигрантов, напавших на журналистку «Матч ТВ», к лишению свободы на сроки от четырех до девяти лет, несмотря на просьбу прокурора о более строгом наказании. В Саратове студента-иностранца обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей.