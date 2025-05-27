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Прокуратура оспорила приговор мигрантам за изнасилование девушки во Владивостоке
Прокуратура потребовала ужесточить наказание трем мигрантам, приговоренным к срокам от пяти до пяти с половиной лет за изнасилование девушки на пляже во Владивостоке, сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура Приморья внесла апелляционное представление на приговор трем иностранным гражданам, осужденным за изнасилование девушки на пляже в районе бухты Лазурная, передает РИА «Новости».
Мигрантам назначили от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима. Ведомство требует ужесточения наказания вплоть до максимально возможного срока, поскольку считает приговор чрезмерно мягким.
По информации прокуратуры, в июне 2024 года мигранты, угрожая ножом, совершили преступление недалеко от кафе у популярного пляжа Владивостока. После инцидента всех четверых задержали в аэропорту, они собирались покинуть Россию. Впоследствии дело по одному фигуранту прекратили в связи с его смертью.
Потерпевшая требовала возмещения морального вреда в размере 150 тыс. рублей с каждого участника преступления. По данным суда, осужденные выплатили эту сумму. Государственный обвинитель просил назначить наказание, близкое к максимально возможному, в виде девяти лет лишения свободы каждому.
Обвиняемые, являвшиеся гражданами Узбекистана, находились на территории России незаконно, срок их пребывания закончился. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по халатности сотрудников, отвечавших за миграционный учет, уточняет пресс-служба судебной системы Приморья.
Ранее трое мигрантов были приговорены к срокам от четырех до девяти лет колонии за нападение на журналистку «Матч ТВ» в Москве, несмотря на требование прокуратуры более жесткого наказания.
В Саратове студент из Туркмении обвиняется в сексуальном насилии над местной жительницей.
В октябре четверо граждан Узбекистана в Москве напали на свою соотечественницу и изнасиловали ее, все подозреваемые были задержаны.