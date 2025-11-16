В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
В Иркутской области загорелись цеха по производству диванов
В промышленной зоне Усолья-Сибирского пожар распространился на два цеха, где изготавливали диваны, при этом никто не пострадал.
Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в двух производственных цехах на улице Молотовой в Усолье-Сибирском, передает РИА «Новости». Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. В сообщении отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.
На месте работают 25 специалистов и 9 единиц специальной техники. В главке МЧС уточнили, что пожар произошел в цехах по изготовлению диванов. В настоящее время спасатели продолжают тушение и предотвращают дальнейшее распространение огня.
