    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Каллас заговорила о победе России
    Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС
    Священник: Армяне возмущены методами нынешней армянской власти
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 18:07 • Новости дня

    IFQ: В Италии цены на продукты выросли из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость продуктов питания в Италии увеличилась на 25% с начала введения антироссийских санкций, сообщили иноСМИ.

    По данным Итальянского института статистики ISTAT, как пишет IFQ, цены на продукты питания в Италии выросли на 25% с момента введения антироссийских санкций, передает Ura.ru.

    Рост стоимости продуктов связали с конфликтом на Украине и ограничительными мерами против России. Также отмечается, что энергоносители за этот период подорожали на 76%. По данным ISTAT, за последние четыре года цены на еду росли быстрее инфляции, опережая общий потребительский индекс почти на восемь пунктов.

    Журналисты уточняют, что с октября 2021 по октябрь 2025 года продукты подорожали на 24,9%, при этом общий индекс потребительских цен вырос лишь на 17,3%. В среднем, итальянцы тратят на продукты 16,6% доходов. Прямая речь издания звучит так: «Это тяжелее всего сказывается на семьях с низкими доходами, которым почти не уделяют внимания с точки зрения поддержки».

    В качестве примера приводят, что пара с двумя детьми за этот период стала платить на 250 евро больше в год, с одним ребенком – на 219 евро, а средняя семья – на 173 евро больше. При этом реальные зарплаты, по данным журналистов IFQ, остались на уровне 2021 года.

    Отдельно подчеркивается, что на фоне ускоряющейся инфляции в Италии аналогичный процесс зафиксирован и в России: годовой уровень инфляции там достиг 8,14%. По данным Росстата, недельная инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%.

    Минсельхоз заявил, что рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общий уровень инфляции.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций против России.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика смогла довольно быстро восстановиться после санкционных шоков 2022 года благодаря гибкой макроэкономической политике и плавающему валютному курсу.

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    Комментарии (9)
    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    Комментарии (13)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Комментарии (13)
    13 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России

    Рубио признал трудность нахождения идей для новых санкций против России

    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио заявил, что вынужден признать, что находить цели для новых санкций против России все труднее.

    «Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», – цитирует его ТАСС.

    Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России, а что еще можно предпринять, он не догадывается.

    Рубио предположил, что, возможно, более активные меры Европы против так называемого теневого флота принесут какие-то плоды.

    Напомним, в октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.

    Комментарии (15)
    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (3)
    14 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

    Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

    Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

    Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

    Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

    Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

    Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

    Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 04:33 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    @ Riccardo GIordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Еврокомиссия и МВФ изучают возможность экспроприации активов России для финансирования Украины из-за опасений по поводу ее кредитной устойчивости, о чем заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.

    «Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.

    Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать  «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.

    Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен

    Финский профессор Малинен: Фон дер Ляйен нужно уволить и посадить на поводок

    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Финляндии Туомас Малинен предложил отстранить Урсулу фон дер Ляйен после резонансных обвинений польского политика.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен надо отстранить от должности и «посадить на поводок», передает РИА «Новости» .

    Такое резкое высказывание Малинен разместил в социальной сети X, комментируя слова депутата Европарламента от Польши Гжегожа Брауна. Браун в ходе обсуждений в Европарламенте допустил, что Урсула фон дер Ляйен опасна для общества и окрестил ее «рейхсфюрером».

    Малинен согласился с позицией польского парламентария, добавив, что последний настоящий рейхсфюрер – это Генрих Гиммлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией. Профессор утверждал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

    Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы».

    Комментарии (7)
    13 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича

    Политолог Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины – плохая новость для Зеленского

    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, выступили едином фронтом с максимально негативной оценкой финансового положения дел Украины. Это плохая новость для Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ЕС заявили о неспособности Украины возвращать кредиты.

    «США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же Европа заявила о слабой кредитной устойчивости Украины, чтобы показать Вашингтону и Киеву свою солидарность с американской стороной и единство Запада в оценке украинской власти», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «У США, руководства ЕС и Венгрии разные взгляды на энергетику, экономику, политику. Но в данном случае они выступили едином фронтом, сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

    По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем, непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

    «В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского – Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», – заключил Скачко.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 18:45 • Новости дня
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

    Пять стран ЕС за октябрь заплатили России за нефть и газ 938 млн евро

    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро, отмечают аналитики.

    Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

    Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

    Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

    Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

    В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

    Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

    А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

    Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Комментарии (11)
    13 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Власти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией

    Стартовало строительство второго забора со стороны Польши на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора высотой четыре метра с колючей проволокой на границе с Белоруссией, пишут местные СМИ.

    Власти Польши начали строить в Подляском воеводстве второй забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Монтаж металлической сетки высотой четыре метра начнется в ближайшие дни, а закончить работу намерены в январе 2026 года. Помимо основного каркаса конструкцию усилит колючая проволока по низу забора.

    Польские власти впервые возвели металлический барьер высотой 5,5 м и длиной 180 км в 2022 году. Тогда же вдоль всей линии границы разместили столбы с датчиками движения и установили всепогодные видеокамеры, чтобы фиксировать любые перемещения. В 2024 году забор обновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск в октябре заявил о готовности открыть два ранее закрытых пункта пропуска на границе с Белоруссией.

    Напомним, Польша 12 сентября перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Глава МВД Польши Марчин Кервиньский затем подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2025, 16:42 • Новости дня
    МИД пообещал выверенные меры России на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала выверенные меры России на визовые ограничения ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ответные действия России на запрет Евросоюза по выдаче многократных виз россиянам будут тщательно продуманы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия намерена принять взвешенные ответные меры на решение Евросоюза запретить выдачу многократных виз гражданам РФ, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула: «Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер».

    По словам Захаровой, Москва не использует методы сегрегации и не подвержена расизму и нацизму, в отличие от чиновников Брюсселя. Дипломат добавила, что шаги российской стороны будут отражать интересы страны с учетом русофобских проявлений, которые демонстрируют представители Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о вступлении в силу запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с восьмого ноября.

    Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что на фоне запрета на оформление мультивиз в странах Евросоюза существует риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

    Мария Захарова отметила, что решение о запрете может привести саму Европу к негативным последствиям.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 10:47 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены эконорм
    Politico: Фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены эконорм
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за многие годы Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента и политическая сила главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, проголосовала вместе с ультраправыми за сокращение экологических правил, сообщает Politico.

    Впервые за многие годы Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента и политическая сила главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, проголосовала вместе с ультраправыми за сокращение экологических правил, передает Politico.

    Это ознаменовало конец действия негласного соглашения между ЕНП, социалистами, либералами из Renew и зелеными о недопуске ультраправых к ключевым решениям.

    Как отметили представители ультраправых, для их движения это стало «историческим днем», подтвердившим существенный рост влияния в главном европейском законодательном органе. Председатель группы Patriots Жордан Барделла заявил: «Победил общий интерес, а также наша все возрастающая роль здесь, в зале».

    В ответ представители левых и центристских партий раскритиковали действия ЕНП, подчеркнув, что альянс с ультраправыми сигнализирует о завершении политического доверия между четырьмя ведущими фракциями. Сопредседатель группы зеленых Терри Райнтке назвала инициативу очень негативным сигналом, в том числе для будущей борьбы с изменением климата и защитой детей от эксплуатации.

    Источники отмечают, что ультраправые партии теперь показывают высокий профессионализм и активнее участвуют в формировании парламентских процедур и содержательных изменений законопроектов. Успехи в национальных избирательных опросах и изменение тактики сделали их реальной силой в законодательном процессе на уровне Евросоюза.

    В долгосрочной перспективе такие изменения могут усилить антагонизм между ЕНП и ее прежними союзниками, а также осложнить политическое положение Урсулы фон дер Ляйен во второй срок, поскольку ее все чаще упрекают за сближение с правыми. Ее левоцентристские союзники выражают опасение, что это подрывает основу коалиции в Европарламенте.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от проведения климатического закона. Это вызвало беспокойство центристских партий в ЕС. Такое решение усугубило внутренние разногласия среди их сторонников.

    Комментарии (0)
    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

