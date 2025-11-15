Tекст: Вера Басилая

По данным Итальянского института статистики ISTAT, как пишет IFQ, цены на продукты питания в Италии выросли на 25% с момента введения антироссийских санкций, передает Ura.ru.

Рост стоимости продуктов связали с конфликтом на Украине и ограничительными мерами против России. Также отмечается, что энергоносители за этот период подорожали на 76%. По данным ISTAT, за последние четыре года цены на еду росли быстрее инфляции, опережая общий потребительский индекс почти на восемь пунктов.

Журналисты уточняют, что с октября 2021 по октябрь 2025 года продукты подорожали на 24,9%, при этом общий индекс потребительских цен вырос лишь на 17,3%. В среднем, итальянцы тратят на продукты 16,6% доходов. Прямая речь издания звучит так: «Это тяжелее всего сказывается на семьях с низкими доходами, которым почти не уделяют внимания с точки зрения поддержки».

В качестве примера приводят, что пара с двумя детьми за этот период стала платить на 250 евро больше в год, с одним ребенком – на 219 евро, а средняя семья – на 173 евро больше. При этом реальные зарплаты, по данным журналистов IFQ, остались на уровне 2021 года.

Отдельно подчеркивается, что на фоне ускоряющейся инфляции в Италии аналогичный процесс зафиксирован и в России: годовой уровень инфляции там достиг 8,14%. По данным Росстата, недельная инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%.

Минсельхоз заявил, что рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общий уровень инфляции.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций против России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика смогла довольно быстро восстановиться после санкционных шоков 2022 года благодаря гибкой макроэкономической политике и плавающему валютному курсу.