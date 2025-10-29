  • Новость часаПутин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Балицкий повторил ошибку гусей из басни Крылова
    Религиовед: Поклонская уловила патриотический интерес к неоязычеству
    Трамп назвал Моди «убийцей»
    Захарова призвала бороться с «идеологией эгоизма» у женщин
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    29 октября 2025, 16:50 • Новости дня

    Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций

    Дмитриев сообщил о вероятном сокращении поставок нефти и ее удорожании

    Tекст: Денис Тельманов

    Сокращение российских нефтяных поставок на мировой рынок может повысить стоимость сырья из-за ограниченных возможностей по замещению этих объемов.

    Санкции против компаний из России могут привести к значительному снижению объемов экспорта нефти и росту ее стоимости, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе конференции Future Investment Initiative, проходящей в Саудовской Аравии.

    Глава РФПИ отметил: «Санкции против российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена».

    По словам Дмитриева, исключение российской нефти из глобального рынка может вызвать дисбаланс спроса и предложения, что неизбежно приведет к удорожанию этого стратегического сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться, но остались стабильны благодаря разным факторам. Индия и КНР будут определять привлекательность российских нефти и газа самостоятельно. Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает Венгрия при выборе поставщиков.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    29 октября 2025, 12:20 • Новости дня
    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого

    Политолог Скачко: Упрек Балицкого курянам вызван карьеризмом и недальновидностью

    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Евгению Балицкому придется адаптироваться к реалиям российской политической системы. В противном случае он потеряет свою должность и пойдет «мести улицы». Пока же он проявляет себя недальновидно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Балицкий заявил, что «курчане» якобы не защитили Курскую область.

    «Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Аналитик отметил, что «кто-то должен приводить новые регионы к общероссийским стандартам». «В Москве было принято решение искать кадры на местах», – указал собеседник, приведя в качестве удачного примера главу ДНР Дениса Пушилина.

    У Балицкого же возникли проблемы в должности губернатора. Как полагает Скачко, связано это с тем, что чиновник – в прошлом представитель «Партии регионов», которая в определенной степени несет ответственность за то, что вместе с Виктором Януковичем «профукала» Украину.

    «Кремль вынужден применять в новых регионах выверенность и политическую деликатность. Губернатор Запорожской области, по всей видимости, рассчитывает на то, что его не отправят в отставку. Если же такое решение будет принято, то чиновник может начать «корчить» из себя оппозицию – это обыкновенная украинская традиция», – рассуждает он. «Впрочем, шансы, что Балицкий все-таки адаптируется к российской политической системе, есть. Ему придется либо умнеть и продолжать работать, либо подметать улицы», – заключил Скачко.

    Балицкий во время прямой линии 28 октября резко высказался в адрес курян. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», – сказал Балицкий.

    На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми». «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн.

    Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – написал он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что если чиновник не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы

    28 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Актер Попов перед смертью сыграл в новогодней сказке с Орейро
    Актер Попов перед смертью сыграл в новогодней сказке с Орейро
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Роман Попов снялся в пяти новых кинокартинах перед своей кончиной, включая новогоднюю комедию с уругвайской актрисой Наталией Орейро, сообщают СМИ.

    Эти фильмы запланированы к выходу в течение ближайших двух лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Первой картиной станет новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу», где вместе с Поповым сыграла Наталия Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел». По сюжету герой Попова, российский юрист, сталкивается с исполнением детских желаний – одно из которых связано с участием международной звезды.

    Еще четыре фильма с покойным артистом сейчас находятся в производстве. Среди них – сериал «Большой человек» и фильм «Несвятая Валентина» о девушке, страдающей аллергией на любовь.

    Напомним, российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет. В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    29 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве сообщил о перспективах применения ядерных технологий, разработанных в рамках проекта «Буревестник».

    Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

    «Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

    Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

    Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

    Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

    Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    28 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов
    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Государственную думу поступила инициатива, предусматривающая отмену обязательного языкового теста для детей иностранцев, для которых русский язык является родным.

    Соответствующий проект федерального закона появился в думской электронной базе, передает РИА «Новости». Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов от КПРФ.

    Парламентарии отмечают, что подобная проверка теряет смысл для тех, кто культурно близок к России и использует русский как единственный родной. «В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», – указано в пояснительной записке.

    Предполагается, что порядок освобождения от языкового тестирования будет разработан и утвержден Министерством просвещения России.

    Ранее в Минобрнауки сообщили, что экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России в третьем квартале 2025 года успешно сдали почти 87% мигрантов, при этом с первой попытки экзамен не сдали 35%.

    В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.

    29 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении межконтинентальной ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    «(Ракета межконтинентальной дальности «Сармат») скоро появится на дежурстве», – заявил Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве для встречи с проходящими лечение бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы. Он сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    28 октября 2025, 19:54 • Новости дня
    Белоусов: Контакты по линии военных ведомств России и Сирии имеют большую перспективу

    Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице состоялась встреча главы Минобороны России Андрея Белоусова с главой оборонного ведомства переходного правительства Сирии генералом Махрафом Абу Касрой.

    Белоусов отметил, что частота и продуктивность контактов между политическими и военными руководителями России и Сирии демонстрируют значимость и перспективность развития двустороннего сотрудничества, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    «Рад снова видеть вас в Москве. Мы совсем недавно встречались во время встречи президентов наших стран. И то, что мы снова здесь, за столом переговоров – это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу», – сказал российский министр.

    Он также отметил, что встреча лидеров двух государств дала дополнительный импульс для углубления отношений по линии военных ведомств.

    Напомним, 15 октября временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Москву. Президент России Владимир Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Россией.

    29 октября 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве мощности «Посейдона» над «Сарматом»

    Путин: «Посейдон» превосходит «Сармат» по мощности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат», заявил президент Владимир Путин.

    «Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», – сказал глава государства в ходе встречи с проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    29 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков
    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в московский клинический госпиталь отметил героизм военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне спецоперации.

    Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает РИА «Новости».

    Глава государства встретился с ранеными военнослужащими, которые проходят лечение после участия в специальной военной операции.

    «Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной.

    28 октября 2025, 20:02 • Новости дня
    В Бразилии при столкновениях полиции с бандитами погибли 20 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе операции против банды в Рио-де-Жанейро зафиксирована гибель двадцати человек, среди которых – двое полицейских.

    Об этом сообщает портал G1, отмечая, что действия силовых структур против банды «Красная команда» в северной части Рио-де-Жанейро привели к по меньшей мере двадцати жертвам и аресту 56 человек.

    СМИ приводят слова источника: «По меньшей мере 20 человек погибли и 56 были арестованы во вторник в ходе масштабной операции против »Красной команды« в северной зоне Рио-де-Жанейро».

    По информации издания, преступники открыли огонь по полиции, подожгли баррикады и атаковали стражей порядка дронами с бомбами. Количество погибших включает восемнадцать подозреваемых и двух сотрудников полиции.

    По первоначальным данным, число жертв составляло пять человек, среди которых был один полицейский, а задержанных было 25. Операция продолжается, на данный момент продолжается прочесывание района, полномасштабный захват представителей банды не завершен.

    «Красная команда» – одна из старейших и наиболее жестоких преступных группировок Рио-де-Жанейро, сохраняющая влияние в нескольких районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональда Трампа подозревают в намерении начать военную операцию против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США готовятся к возможной высадке десанта на венесуэльской территории и могут далее действовать в зависимости от позиции боливарианской армии. Борьба Трампа с лидером Венесуэлы Мадуро ранее не привела к успеху и теперь обсуждается подключение Пентагона.

    28 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Microsoft получила 27% акций OpenAI

    Tекст: Денис Тельманов

    OpenAI завершила реструктуризацию, в результате которой значительный пакет акций оказался у Microsoft.

    Американская компания OpenAI провела реструктуризацию и выделила некоммерческую OpenAI Foundation на роль одного из владельцев, сообщает ТАСС.

    По условиям реформы Microsoft получила около 27% акций OpenAI Group PBC, что позволяет корпорации оставаться среди ключевых управляющих партнеров. Новая оценка компании составляет примерно 130 млрд долларов.

    В пресс-релизе OpenAI сказано: «Некоммерческая организация, которая теперь называется OpenAI Foundation, владеет акциями коммерческой организации, которая в настоящее время оценивается примерно в 130 млрд долларов, что делает ее одной из самых обеспеченных ресурсами благотворительных организаций за всю историю». Также отмечается, что капитализация открывает для фонда дополнительные права собственности.

    В компании Microsoft подчеркнули, что соглашение сохраняет за ними эксклюзивные права на интеллектуальную собственность и программный интерфейс Azure API до момента появления технологий общего искусственного интеллекта (AGI).

    После достижения этого уровня соглашение будет пересмотрено независимыми экспертами, и Microsoft может потерять часть доходов от продукции OpenAI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI анонсировала браузер Atlas, интегрированный с ChatGPT для пользователей Mac. OpenAI стала самой дорогой частной компанией мира с оценкой 500 млрд долларов после сделки по продаже акций на сумму около 6,6 млрд долларов. Nvidia намерена инвестировать до 100 млрд долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT.

    29 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    28 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите России и США

    Сийярто: ЕС не заинтересован в саммите России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза не поддерживают организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, направленной на урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» Сийярто подчеркнул, что Будапешт выразил готовность принять российско-американский мирный саммит для прекращения украинского конфликта и укрепления безопасности во всем мире, передает ТАСС.

    «Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но еще важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», – сказал он.

    Ранее Сийярто заявил, что если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации