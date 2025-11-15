Захарова: Двойные стандарты МОК растоптали принципы «спорта вне политики»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в аккредитации РИА «Новости» на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, объяснив это тем, что квота для российских СМИ якобы уже исчерпана, передает агентство. По информации комитета, «некоторое количество» российских медиа уже получили возможность работать на Играх, и выделить дополнительное место не представляется возможным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала это решение, заявив: «Проводя ущербную политику »двойных стандартов« и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип «спорт вне политики», заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии».

Она подчеркнула, что действия МОК лишают болельщиков возможности следить за важными спортивными событиями и назвала этот шаг оскорбительным по отношению к спортсменам и их поклонникам по всему миру.

Захарова добавила, что аргумент МОК о наличии аккредитаций у других российских журналистов «выглядит даже для стороннего наблюдателя смехотворным по форме и позорным по содержанию».

Она отметила, что раньше комитет ссылался на требования стран-организаторов, а теперь, по ее словам, придумывает несуществующие основания для ограничений в адрес российских корреспондентов.

По мнению Захаровой, такое поведение МОК свидетельствует о последовательном проведении русофобской политики, что, как она утверждает, вредит олимпийскому движению и его традиционным ценностям, отвергающим вмешательство политики в спорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта России Михаил Дегтярев назвал недопуск российских пловцов к чемпионату Европы в Польше вопиющим нарушением Олимпийской хартии.

Российских фигуристов ранее исключили из мировых и европейских чемпионатов.

Политизированное отношение к представителям России в спорте сохраняется, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.