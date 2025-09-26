Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Российских фигуристов исключили из мировых и европейских чемпионатов
Международный союз конькобежцев сохранил для российских спортсменов возможность участия исключительно в олимпийском квалификационном турнире.
Информацию о недопуске фигуристов из России к чемпионатам мира и Европы подтвердили в пресс-службе ISU, передает РБК.
В организации пояснили: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине».
С 2022 года, после начала спецоперации на Украине, российские фигуристы отстранены от международных соревнований ISU. В этом году им разрешили участвовать только в одном квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который прошел в Пекине с 19 по 21 сентября.
По итогам отборочного турнира Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали путевки для России на Игры. На текущей неделе глава Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе выразил надежду на скорое возвращение спортсменов на международную арену.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее болельщики получили разрешение разместить на арене баннер с поддержкой Аделии Петросян, несмотря на изначальные требования ISU убрать надпись на русском языке. Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания. Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026 и обратилась к ISU и МОК в своем Telegram-канале.