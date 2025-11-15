Задержки рейсов в аэропорту Норильска затронули более 700 человек

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Аэропорт в Норильске из-за сильной непогоды не может отправить более 700 пассажиров, при этом в городе действует штормовое предупреждение, сообщили в транспортной полиции.
В Норильске объявлено штормовое предупреждение, а в аэропорту задержаны рейсы сразу нескольких авиакомпаний, сообщает Telegram-канал Управления МВД РФ на транспорте по Сибирскому федеральному округу. Сейчас в зале аэровокзала находятся свыше 700 пассажиров, которые не могут вылететь из-за неблагоприятных погодных условий.
Представители Таймырского линейного отдела полиции совместно с администрацией аэропорта принимают меры для безопасности пассажиров и организуют их размещение в гостиницах города.
Из-за задержек на линии приостановлены вылеты в Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Челябинск. Некоторые рейсы не прибыли в Норильск, из-за чего вылеты задержались почти на сутки. Для транспортировки пассажиров в город направлена колонна внедорожников.
Сильные порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду, стали причиной ограничения движения всего транспорта на дорогах Норильск – Кайеркан – Алыкель и Дудинка – Алыкель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у севшего в Норильске самолета с 152 пассажирами на борту сработала сигнализация о сбое гидросистемы.
