Медведев объявил о борьбе с электоральным неоколониализмом
В Сочи прошло заседание Постоянного комитета Движения «За свободу наций!», на котором представители трех континентов обсудили борьбу с электоральным неоколониализмом и расширение международного сотрудничества.
Заседание Постоянного комитета Движения «За свободу наций!» прошло под председательством зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в федеральной территории «Сириус» в Сочи, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В мероприятии приняли участие делегаты из Европы, Азии и Африки, представители политических партий Африки и Глобального черного центра, что подчеркивает широту коалиции.
Главной темой стало противодействие электоральному неоколониализму и консолидация мировых прогрессивных сил для завершения процесса деколонизации семнадцати несамоуправляющихся территорий, фигурирующих в документах ООН. Особое внимание уделили необходимости согласовать международное определение неоколониализма, а также признать трансатлантическую работорговлю преступлением против человечности.
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил: «Будем добиваться согласования международного определения термина «неоколониализм». А также квалификации фактов трансатлантической работорговли как преступлений против человечности. Считаю важным, чтобы в текст данной Конвенции были включены формулировки, предусматривающие квалификацию всех видов колониальных и неоколониальных практик как преступлений против человечности. Призываю участников сегодняшней встречи консолидировать усилия по подготовке соответствующих положений указанного документа, а также активно продвигать такую тематику в рамках ООН».
В ходе заседания согласовали обновленный состав Постоянного комитета, включивший новых представителей от африканских стран. Были озвучены планы подписания межпартийных соглашений и меморандумов о совместной борьбе с электоральными манипуляциями в интересах суверенитета государств. В обсуждениях участвовали делегаты из Венесуэлы, Китая, России, Африки, выразившие поддержку повестке и основным целям движения.