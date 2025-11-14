В Туве арестовали подозреваемого в нападении на школьницу

Суд заключил под стражу мужчину за нападение на школьницу в Кызыле

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», суд в Туве арестовал мужчину, который подозревается в нападении на школьницу на улице в Кызыле. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за иные действия сексуального характера, инцидент был зафиксирован городской камерой видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый подошел к девочке, попытался завести разговор, а затем попытался поцеловать ее, после чего повалил на землю. Пострадавшей удалось вырваться, так как мужчину что-то спугнуло, и он скрылся с места происшествия.

По данным следствия, подозреваемый – 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в Кызыле. На допросе мужчина полностью признал вину. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержанный объяснил свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, следователи продолжают проводить необходимые оперативные и процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.

