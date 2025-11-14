Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Суд в Москве выселил бывшего депутата Напсо из квартиры
Экс-депутат Государственной Думы Юрий Напсо лишился права проживания в служебной квартире после решения суда, хотя эта квартира являлась его единственным жильем.
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск о выселении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо и его семьи из служебной квартиры, передает РИА «Новости».
Напсо утратил право пользования этим специализированным жильем после того, как лишился депутатских полномочий. Истцом выступило ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управления делами президента России.
Ранее в отношении Напсо завели уголовное дело.
Напомним, Госдума лишила мандата депутата ЛДПР Юрия Напсо за то, что он отсутствовал на заседаниях более месяца.