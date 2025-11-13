Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Chery извинилась за неудачную промоакцию с едва не сорвавшейся с горы машиной
Китайский автопроизводитель Chery принес извинения за неудачную промоакцию, в ходе которой кроссовер Chery Fengyun X3L SUV не смог взобраться на гору Тяньмэнь и едва не рухнул с ее склона.
Кроссовер Chery Fengyun X3L SUV не смог подняться по подъему, называемому Лестницей в небо, и чуть не упал со склона, передает ТАСС.
«Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе были прерваны из-за непредвиденного происшествия, что привлекло всеобщее внимание. Мы приносим искренние извинения туристическому району горы Тяньмэнь, туристам, партнерам и всем друзьям, обеспокоенным этой ситуацией», – указали в компании.
Во время подъема автомобиль остановился, откатился назад и столкнулся с ограждением, отделяющим Лестницу в небо от дикого горного склона. Chery заявила, что компенсирует ущерб, нанесенный туристическому объекту.
Вершина Тяньмэнь – «Небесные ворота» – известна своей гигантской природной аркой, проходящей сквозь гору. Считается, что она образовалась более 2 тыс. лет назад в результате оползня. Чтобы добраться до Небесных ворот, необходимо пройти 999 ступеней по Лестнице в небо.
В 2021 году сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), что вызвало скандал.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия ожидались после этого скандала.