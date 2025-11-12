Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Арестован экс-премьер Южной Кореи
Власти Южной Кореи задержали бывшего премьера Хван Ге Ана
Бывшего премьер-министра Южной Кореи Хван Ге Ана задержали из-за неявки на допрос по делу о подстрекательстве к мятежу в декабре 2024 года.
Экс-премьер Республики Корея Хван Ге Ан был задержан в своем доме правоохранительными органами по подозрению в подстрекательстве к мятежу, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. Поводом стала неоднократная неявка политика на допрос: ранее он трижды проигнорировал повестки от следователей.
Далее Хван Ге Ана доставили на беседу к группе специального прокурора, занимающегося расследованием событий, связанных с введением военного положения в стране почти год назад. Власти обратились в суд с просьбой взять экс-премьера под стражу, а самого политика поместили в СИЗО.
В декабре 2024 года, когда президент Юн Сок Ель объявил военное положение, Хван Ге Ан публично поддержал это решение. На своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) он призывал к борьбе с «антигосударственными силами и симпатизантами» КНДР, а также требовал ареста спикера парламента У Вон Сика и председателя тогда правящей партии Хан Дон Хуна.
Кроме того, задержан бывший директор Национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ен. Следствие считает, что он пренебрег своими служебными обязанностями, не уведомив парламент о подготовке к введению военного положения, несмотря на осведомленность о планах президента Юн Сок Еля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю сразу после введения военного положения. За его отставку проголосовали 204 депутата.
На президентских выборах в июне победил кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен . Спустя месяц новый президент выступил за улучшение отношений с Россией и Китаем, отметив приоритет прагматичной дипломатии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ