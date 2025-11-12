Тайские военные ранили пятерых гражданских камбоджийцев на границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тайские военные открыли огонь по мирным жителям Камбоджи на границе между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Khmer Times. Инцидент произошел в деревне Прейчан, расположенной в провинции Бантей Миенчей.

По информации издания, в результате стрельбы ранены пять мирных граждан Камбоджи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа провела контратаку после того, как военные Таиланда пересекли границу. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи в ответ на обстрел границы. В результате перестрелки на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.