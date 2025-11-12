Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.
То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?
Тайские военные ранили пятерых гражданских камбоджийцев на границе
Tекст: Дмитрий Зубарев
Тайские солдаты открыли огонь по мирным жителям Камбоджи в приграничной деревне Прейчан, провинция Бантей Миенчей, в результате чего пострадали пять человек, сообщила камбоджийская газета Khmer Times.
Тайские военные открыли огонь по мирным жителям Камбоджи на границе между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Khmer Times. Инцидент произошел в деревне Прейчан, расположенной в провинции Бантей Миенчей.
По информации издания, в результате стрельбы ранены пять мирных граждан Камбоджи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа провела контратаку после того, как военные Таиланда пересекли границу. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи в ответ на обстрел границы. В результате перестрелки на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.
Kyiv Post: США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
Tекст: Елизавета Шишкова
Соединенные Штаты настаивают на исключении из антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки о «территориальной целостности», сообщает издание Kyiv Post.
Как сообщает RT со ссылкой на Kyiv Post, администрация президента США Дональда Трампа добивается исключения ряда формулировок из текста резолюции.
«Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», – говорится в материале Kyiv Post.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН специальную резолюцию, в которой выражается поддержка украинского суверенитета, осуждается вхождение Крыма в состав России и приводится анализ положения с правами человека в новых регионах России.
В декабре прошлого года этот документ поддержали Соединённые Штаты и еще 77 государств. В текущем году, по данным источников издания, Вашингтон инициирует корректировку текста резолюции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник назвал Россию главным противником на международной арене.
Российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет.
Под Димитровом сдались в плен сразу 25 украинских морпехов
Tекст: Тимур Шайдуллин
В районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей в плен со времен освобождения Мариуполя, сообщает народная милиция ДНР.
В Димитрове сложили оружие 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации, это самая массовая сдача противника в плен с момента освобождения Мариуполя. Видео пленения опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне – 1-й Армейский корпус ВС РФ).
Подразделение украинских морпехов, попавшее в красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Пленные рассказали, что командование бросило их без еды, воды и боеприпасов, что деморализовало морпехов.
Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться, после чего украинцы вышли с поднятыми руками всем подразделением, вынеся тяжелораненого товарища на носилках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров в районе Родинского.
В Красноармейске российские силовики взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.
Еще один пленный боец ВСУ Николай Тимченко сообщил, что вместе с ним на службу на Украине попали около 50 человек с инвалидностью.
Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.
Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину
Tекст: Тимур Шайдуллин
Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки поставкок вооружений украинским формированиям, заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире канала ОТР.
«Данная страна, к сожалению, является активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть действует не только польский хаб, но замешана и Румыния ... снабжает украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.
Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.
По словам эксперта, удары ВС России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с логистическими потоками из Румынии.
Марочко резюмировал: все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.
После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.
Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.
Названа тройка наиболее недружественных России правительств
Tекст: Олег Исайченко
Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.
Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.
Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.
Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.
Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.
Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.
Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».
Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.
У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.
«Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.
Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.
Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.
Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.
На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.
Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31
Tекст: Валерия Городецкая
Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.
Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.
Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.
Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.
Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».
Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
Tекст: Ольга Иванова
Французские власти обвинили Россию в причастности к нашествию клопов, генерал Фабьен Мандон заявил, что это «дестабилизирующее действие», направленное на разобщение страны.
Начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон обвинил Россию в причастности к нашествию постельных клопов во Франции. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, сообщает URA.ru.
По словам Мандона, «если России удастся разделить или разобщить Францию, она может одержать победу». Генерал уверен, что Россия «уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий».
В качестве примера таких «дестабилизирующих действий» Мандон привел ситуацию с постельными клопами.
Газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.
Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
Tекст: Катерина Туманова
В России представили первого антропоморфного робота Aidol с воплощенным искусственным интеллектом (ИИ), который может работать полностью в офлайн-режиме и выражать эмоции, рассказали в Новой технологической коалиции.
Первый антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом, способный работать полностью в офлайн-режиме, выражать эмоции и вести осмысленную коммуникацию, передает ТАСС со ссылкой на разработчиков из Новой технологической коалиции.
«Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», – отметили специалисты.
Презентация робота Aidol началась с его падения, но директор компании-разработчика Владимир Витухин назвал это обучением в реальном времени.
«Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – приводит «Агентство городских новостей Москва» слова Витухина.
По его данным, силиконовая кожа разной жестокости передает эмоциональные нюансы, робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. То есть он может улыбнуться, задуматься и удивиться, как человек».
В корпусе робота расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловар-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов.
«В представленном экземпляре 77% российских компонентов, и у нас есть понимание того, как при выходе на серийное производство полностью отладить процесс, снизить себестоимость и довести процент локализации до 93%», – добавил Витухин.
Робот Aidol, по мнению разработчиков, может найти применение на производстве, в логистике, в банках и аэропортах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.
СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
Tекст: Вера Басилая
В Службе внешней разведки России сравнили возможные планы Армении отказаться от российского зерна и закупать его на Украине с «поцелуем Иуды».
По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.
Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.
В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.
«Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.
Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.
Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
Tекст: Катерина Туманова
Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.
«[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.
Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.
Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.
«Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.
Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
Tекст: Елизавета Шишкова
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии, и доказательств обратного нет.
Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист, доказательств обратного нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров обратил внимание на интервью Курта Волкера, ранее занимавшего пост представителя США по Украине. Глава МИД РФ отметил: «Курт Волкер дальше заявляет, что Путин убежден, что Украина должна быть частью России, я даже не буду на эту тему говорить, и Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова" (признана террористической, запрещена в РФ), других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку».
«Вот поэтому уничтожение нацизма, денацификация – это непреложное условие урегулирования, если мы хотим, чтобы оно было достаточным, – продолжил министр. – А мы этого хотим, и мы будем этого добиваться. Но когда никто на европейском пространстве, общаясь с Украиной, не поднимает вопросы, связанные с нацификацией страны, когда никто не затрагивает тему, за исключением Венгрии, национальных меньшинств, когда никто не требует от Зеленского отменить закон, запрещающий Украинскую православную церковь, каноническую церковь».
Среди других заявлений Волкера министр выделил тезис о том, что Россия якобы «никогда не согласится на мирные соглашения». Лавров подчеркнул, что Россия признавала ту страну, которая не была нацистской и не запрещала русский язык, а также была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством.
Напомним, Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны знаки, схожие с символикой подразделений СС.
Ранее одно из крупнейших французских изданий внезапно заметило сотни случаев проявления нацизма среди украинских военных.
Bloomberg: В Европе началась драка за активы «Лукойла»
Tекст: Денис Тельманов
Правительства стран Европы и Ближнего Востока стремятся сохранить функционирование зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» после санкций США.
Правительства стран Европы и Ближнего Востока стремятся сохранить работу зарубежных активов «Лукойла» после введения санкций США против компании, сообщает Bloomberg.
Глава отдела геополитики Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз заявил: «Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами «Лукойла», особенно после того, как министерство финансов США отклонило предложение Gunvor об их полном поглощении».
По информации агентства, Болгария ведет переговоры с Минфином США, чтобы сохранить работу крупнейшего НПЗ в Бургасе и установить над ним контроль. Также власти Молдавии обсуждают с «Лукойлом» покупку склада топлива для аэропорта Кишинева.
Ранее «Лукойл» объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке. Reuters сообщало, что 7 ноября «Лукойл» уволил иностранных сотрудников, оставив только российских и иракских специалистов.
В октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.
Банк России расширил список причин для блокировки перевода денег
Tекст: Мария Иванова
Банки в России приостанавливают подозрительные переводы, чтобы снизить риск кражи средств, выявляя операции с признаками мошенничества, о чем клиентов сразу информируют, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Банки в России приостанавливают подозрительные операции по переводу средств, чтобы снизить риски мошенничества и хищения денег клиентов, сообщил РИА «Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
По его словам, каждая транзакция проходит специальные проверки, а при выявлении потенциально мошеннических переводов клиент сразу получает уведомление и может отменить операцию.
Уваров пояснил, что признаки мошеннических операций устанавливает Банк России и эти критерии регулярно обновляются с учетом новых методов, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Он подчеркнул, что регулятор тщательно отслеживает ситуацию и дополняет существующие требования, чтобы повысить уровень защиты граждан.
ЦБ принял решение расширить перечень признаков, по которым перевод могут посчитать сомнительным. В качестве примеров Уваров привел смену номера телефона для входа в онлайн-банк или крупные переводы самому себе по СБП, если в тот же день клиент пытался перевести деньги человеку, которому не отправлял средства более шести месяцев.
Директор департамента отметил, что часть новых критериев будет аналогична правилам, уже действующим с сентября при снятии наличных в банкоматах. Ожидается, что соответствующий приказ с обновленным списком признаков подозрительных переводов будет опубликован ЦБ РФ в ближайшее время.
Накануне стало известно, что Центробанк России включит смену телефонного номера в перечень признаков мошеннических транзакций.
С октября пострадавшие от мошенников могут направлять заявление в банк и полицию через мобильное приложение.
Сообщалось, что банки считают подозрительными переводы на определенную сумму.
Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости?
