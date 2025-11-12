МВФ отказал Молдавии в транше из-за невыполнения условий

Молдавия не получила от МВФ 170 млн долларов из-за невыполнения условий

Tекст: Денис Тельманов

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Молдавии в очередном транше финансовой помощи из-за невыполнения правительством республики условий в налогово-бюджетной сфере, сообщает молдавский портал mold-street со ссылкой на представительство валютного фонда в Кишиневе.

Издание приводит комментарий представительства фонда, в котором говорится, что «Молдавия не получила новых траншей в 2025 году из-за задержки в выполнении ряда бюджетно-фискальных и управленческих обязательств в рамках одобренной программы». Там также уточнили, что рассчитанная на 40 месяцев программа финансирования была завершена в октябре этого года.

По данным молдавских СМИ, республика не получила последний транш на 170 млн долларов. Министр финансов республики заявил журналистам, что это не повлияет на финансовую стабильность. По его словам, расходы бюджета в этом году будут меньше, чем планировалось. Также Молдавия получит кредит от правительства Франции на более выгодных условиях.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске очередной программы сотрудничества с Молдавией, которая была рассчитана на 40 месяцев. Последний транш на 162,2 млн долларов республика получила в декабре 2024 года. Общая сумма предоставленных средств в рамках программы составила около 810 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Молдавии одобрил два займа у Международного валютного фонда на общую сумму 440 млн долларов.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правительство откажется от сотрудничества с МВФ в случае требований по повышению тарифов на газ.