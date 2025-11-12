Блогер Миронова рассказала о последствиях обрушения «Снежкома»

Блогер Миронова рассказала о разбитых окнах в квартире из-за обрушения «Снежкома»

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Мироновой, в момент инцидента она отсутствовала дома и узнала о произошедшем от соседей. Она рассказала: «В наш дом после обрушения конструкции «Снежкома» полетели строительный мусор, грязь, песок, булыжники, что разбито окно в моей квартире», передает Газета.Ru.

Блогер уточнила, что после возвращения домой увидела множество битого стекла на кухне, поврежденную оконную раму и полностью разбитое стекло. Она отметила, что на место происшествия приезжали сотрудники полиции, МЧС и участковый, которые зафиксировали и сфотографировали все повреждения. Все необходимые заявления уже были поданы.

Компания, которая занимается сносом комплекса, направила к Мироновой оценщика. Он установил, что из-за повреждения требуется полная замена эркерного окна, состоящего из пяти секций. Представители компании пообещали выполнить замену, однако конкретные действия пока не предприняты – идут процедурные согласования с фирмой, которая занимается окнами.

Юлия Миронова подчеркнула, что говорить о дополнительной компенсации или подавать заявление на моральный ущерб она не планирует. Блогер надеется, что обещанное восстановление окон будет выполнено, так как другие повреждения в квартире отсутствуют.

Накануне в оперативных службах сообщили, что в результате обрушения части опоры демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске пострадали три человека.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Возможной причиной обрушения части опорной колонны горнолыжного комплекса названо нарушение техники безопасности при высотных работах.