Захарова назвала преступлением действия Би-би-си

Захарова: Исказившая слова Трампа Би-би-си совершила информационное преступление
Действия Би-би-си, исказившей заявления Дональда Трампа, являются информационным преступлением, поскольку от подобных материалов зависит судьба человека и страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Действия британской телерадиокомпании Би-би-си, которая исказила заявления президента США Дональда Трампа по поводу событий в Капитолии в 2021 году, являются информационным преступлением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат пояснила, что руководство Би-би-си обвиняют в подтасовке программ и цензурировании речей Трампа. По ее словам, выступление президента так «искромсали», что возникло впечатление, будто он призывал к беспорядкам в Капитолии или по меньшей мере одобрял их.
«Это были подтасовки за счет цензурирования его выступления. Вообще, для тех, кто заявляет, что он является свободной независимой прессой в условиях запрета цензуры, это является чудовищным преступлением», – заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что рассматривает такие действия, как «настоящее информационное преступление, особенно когда ситуация напряженная и на кону находятся судьбы человека, страны и народа».
Ранее Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года.
Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.
Издание Telegraph обвинило Би-би-си во фальсификации выступления Дональда Трампа путем монтажа, создающего впечатление призыва к беспорядкам.
Эксперты заявили, что уход руководства Би-би-си не решит системную проблему с дезинформацией, и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.