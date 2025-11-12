  • Новость часаПашинян исключил отказ Армении от зерна из России
    Ставки по ипотеке привяжут к плодовитости
    Банк России расширил список причин для блокировки перевода денег
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    Британские министры открестились от заговора против премьера Стармера
    Германия нашла способ выйти из договора с «Ямал СПГ»
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 11:38 • Новости дня

    Песков сообщил о своевременном объявлении даты визита Путина в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не раскрыл даты визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Песков подчеркнул: «Сообщим своевременно», отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

    Ранее Росконгресс сообщил, что Российско-индийский форум пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря текущего года.

    В понедельник Песков сообщил, что Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

    В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    10 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Греф представил Путину технологию «Вжух»

    Путин оценил новую платежную технологию «Вжух» от Сбербанка

    Греф представил Путину технологию «Вжух»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на сообщение председателя правления Сбербанка Германа Грефа о появлении на российском рынке новой системы платежей «Вжух».

    Путин заявил, что России приходится развивать собственные технологии, что было продемонстрировано на примере новой разработки, передает ТАСС.

    Герман Греф сообщил, что «Вжух» появился в качестве альтернативы ушедшему с рынка Apple Pay и основан на применении Bluetooth-порта для осуществления быстрой оплаты. По его словам, в настоящее время в стране функционирует две уникальные для мира технологии – это сервис «Вжух» и возможность оплаты по лицу.

    В ответ на уточняющий вопрос Путина о степени детализации распознавания лиц Греф отметил, что инженерам удалось сделать компактный и рентабельный терминал, который точно распознает лицо пользователя при оплате. «Отлично. Хорошо», – одобрил президент новую технологию.

    Отмечается, что с конца августа по начало сентября более 1,6 млн пользователей уже воспользовались сервисом для оплаты покупок с помощью смартфона посредством Bluetooth Low Energy.

    Ранее Путин в ходе встречи с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (8)
    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 16:23 • Новости дня
    Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе
    Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину показали видеообращение ветерана Донбасса, бывшего ополченца афганского происхождения Рафи Абдуллы Джабара с позывным «Абдулла», который потерял обе ноги.

    Кадры продемонстрировали на смартфоне после завершения Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Ветеран Донбасса, ставший добровольцем, потерял обе ноги, но благодаря усилиям врачей и процессу реабилитации получил протезы. В обращении к президенту он отметил: «Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена», передает ТАСС.

    Путин ранее в ходе заседания совета в Кремле передал ветерану слова поддержки и пожелал ему успехов в будущем в России. Годом ранее глава государства уже обещал помочь ополченцу с вопросами здоровья и реабилитации.

    Проблемы со здоровьем и реабилитацией Рафи Абдуллы Джабара обсуждались на аналогичном заседании в 2023 году. Тогда Путин пообещал посодействовать в решении его проблем.

    Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, который позволит обеспечить ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки в сфере охраны здоровья.

    В июне в деревне Голубое в Подмосковье был открыт специализированный центр, где участникам СВО с тяжелыми ранениями предоставят современные протезы и полный курс реабилитации.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Казахстана прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России.

    Накануне Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы социальной сферы, поддержки семей и участников спецоперации станут основными темами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, считает руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    Большинство обращений граждан на прямой линии с президентом России будет посвящено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО, заявил ТАСС руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    С 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным в «Народном фронте» открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.

    Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки.

    «Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета», – сказал Кузнецов.

    По его словам, из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем – вопросы, касающиеся проведения спецоперации. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    Песков рассказал о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным, отметив, что президент знает о применения ИИ на прямой линии.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Песков объяснил сопровождение самолета Токаева истребителями Су-35

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России истребителями Су-35 с момента его пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы не связаны с вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Вечером 11 ноября встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 00:33 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем полиции
    Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем полиции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, особое внимание уделив работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии.

    «Поздравляю личный состав и гражданский персонал, ветеранов МВД с праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Он отметил героизм и добросовестную службу сотрудников, которые, по его словам, «честно, порой с риском для жизни выполняют долг, бескомпромиссно борются с преступностью, насилием, произволом». Президент подчеркнул, что многие продолжают нести службу и в праздничный день, обеспечивая спокойствие граждан.

    Путин особо выделил ветеранов МВД, которые, по его словам, внесли значимый вклад в профессиональное становление ведомства и «закалили» современное поколение сотрудников. Он уточнил, что МВД остается ключевым звеном государственного механизма, обеспечивает порядок внутри страны, способствует реализации стратегических планов и развитию России как правового, демократического государства.

    Важными задачами ведомства, по словам президента, являются борьба с криминалом, противодействие экстремизму, коррупции, обеспечение безопасности дорог и контроль миграции.

    «Особое внимание – как и все последние годы – уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Важно укреплять безопасность жителей этих территорий, своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку», – говорится в сообщении.

    Президент напомнил о необходимости совершенствования методов раскрытия преступлений, предупреждения правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Он подчеркнул, что сотрудники МВД должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать профессиональные навыки и быть преданными своему делу.

    «Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю новых успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в понедельник, 10 ноября, отмечают День сотрудника органов внутренних дел (День полиции).

    Комментарии (2)
    9 ноября 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Композитор Александра Пахмутова в свой 96-й день рождения получила личное поздравление от президента России Владимира Путина, который позвонил ей прямо во время концерта.

    Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой и поздравил ее с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Народная артистка СССР Александра Пахмутова 9 ноября отметила свое 96-летие. Прямой звонок главы государства прозвучал в момент, когда у композитора шел концерт.

    В поздравлении глава государства пожелал композитору здоровья и долгих лет, добавив, что ее творчество объединяет людей разных эпох. Во время предыдущей церемонии вручения звания Героя Труда России президент подчеркивал особую роль Пахмутовой в музыкальной культуре страны и называл композитора символом России.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время визита в Самару президент РФ Владимир Путин пообщался с бойцами спецоперации, тренирующими детей с инвалидностью, и отметил, насколько важен для молодежи их личный пример.

    Путин во время визита в Самару встретился с бойцами спецоперации и юными спортсменами с инвалидностью. Кадры общения были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин находился в демонстрационно-просветительском центре адаптивного спорта, где наблюдал тренировку детей по следж-хоккею под руководством ветеранов СВО, передает ТАСС.

    Руководителями и наставниками в этом центре выступают бойцы спецоперации, которые после ранений сами стали заниматься адаптивными спортивными дисциплинами. В настоящее время они тренируют молодежь и помогают ребятам включаться в активную спортивную жизнь. Президент подчеркнул важность личного примера именно таких людей и необходимость помогать молодым спортсменам поверить в свои силы.

    В обращении президента прозвучали слова благодарности бойцам: «Спасибо вам большое! Не только за службу, но и за вот это дело – крайне важно ребятам открывать второе дыхание. И спасибо, что вы хотите этот импульс передать ребятам». Один из тренеров, участник спецоперации, отметил в ответ: «Мы спаслись сами и спасем кого-нибудь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Красной площади в День народного единства.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Грефом в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудит с председателем правления Сбербанка Германом Грефом вопросы, связанные с деятельностью крупнейшего банка страны.

    Президент России Владимир Путин примет сегодня в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что банк является крупнейшим и системообразующим в России. Он отметил: «[Президент] примет Германа Грефа, председателя правления Сбербанка. Банк крупнейший в нашей стране, системообразующий, поэтому диалог носит регулярный, постоянный характер».

    В ходе встречи ожидается обсуждение ряда вопросов, связанных с текущей деятельностью Сбербанка как ключевого игрока на финансовом рынке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Путин и Герман Греф провели встречу. Президент обратил внимание на то, что банки не должны усложнять получение ипотеки для граждан. Путин также отметил, что финансовые организации не должны вводить дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин заявил о высокой устойчивости Сбербанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил солидную устойчивость банка.

    Греф сообщил, что Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года нарастить чистую прибыль на 6% по сравнению с результатами прошлого года, передает ТАСС.

    «Мы, я надеюсь, в следующем году свой рекорд побьем по дивидендам. Мы планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году, поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше», – заявил он.

    Греф также сообщил, что Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 787 млрд рублей.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Грефом в Кремле.

    Ранее Греф озвучил ожидания по темпам прироста российского ВВП в текущем году, указав на замедление экономического развития по сравнению с двумя последующими годами.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирует Токаева о ситуации на фронтах и мирном процессе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе предстоящей встречи с президентом Казахстана президент России Владимир Путин намерен подробно рассказать Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине, уделив внимание последним изменениям за последние дни.

    Президент России Владимир Путин проинформирует казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о текущей ситуации на фронтах и ходе мирного процесса по украинскому вопросу, передает ТАСС. Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Каждый раз президенты используют двусторонние контакты с тем, чтобы Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что Путин сделает это и в эти предстоящие два дня госвизита президента Казахстана в РФ».

    Также пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что вопрос украинского урегулирования, в том числе инициатива Токаева по возможному использованию Астаны как площадки для переговоров, вероятно, будет поднят в рамках государственного визита казахстанского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касым-Жомарт Токаев заявил о реальной возможности перемирия на Украине и обозначил готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию в ходе телефонного разговора.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности оперативно организовать беседу Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности быстро организовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    При необходимости телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть организован очень быстро, однако пока контактов не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могут быть подготовлены в кратчайшие сроки, однако на данный момент новой беседы не состоялось, передает ТАСС.

    «Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», – подчеркнул Песков.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Мирзиеевым крупные проекты России и Узбекистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов, уделив особое внимание энергетике.

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону совместные крупные проекты двух стран, в том числе в сфере энергетики, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    «Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики», – говорится в сообщении российской стороны. Также отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

    В Кремле добавили, что президенты затронули актуальные международные темы и договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

    Комментарии (3)
    Уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей
    ФСБ назвала цель покушения на митрополита Тихона
    Авианосец США Gerald R Ford прибыл в Карибское море
    Ключевой министр Нетаньяху ушел из правительства Израиля
    Президент Польши запретил ставить интересы Украины выше собственных
    Власти Москвы решили вырубить в городе инвазивные растения
    В руках у школьника из Красногорска взорвались деньги

    Ставки по ипотеке привяжут к плодовитости

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

