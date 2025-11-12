Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
Песков сообщил о своевременном объявлении даты визита Путина в Индию
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не раскрыл даты визита президента России Владимира Путина в Индию.
Песков подчеркнул: «Сообщим своевременно», отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Ранее Росконгресс сообщил, что Российско-индийский форум пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря текущего года.
В понедельник Песков сообщил, что Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.
В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.