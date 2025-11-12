Группировка «Север» продвинулась в Харьковской и Сумской областях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжает продвижение в Харьковской и Сумской областях, об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

На Сумском направлении военные расширили зону контроля, чему способствовали артиллерия и БПЛА. Как отмечается, противник пытается восстановить боеспособность подразделений, укрепить позиции и наладить логистику. Штурмовые подразделения продвинулись до 350 метров по лесополосам и закрепляются.

В районе населенного пункта Глыбное Сумской области ударом БПЛА уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. На Харьковском направлении, в Волчанске и его окрестностях, продолжается продвижение штурмовиков. Также продвижение идет и на Хатненском участке. Противник отступает, неся потери. В южной части Волчанска военные заняли 20 зданий и продвинулись на 200 метров. В районе Синельниково штурмовые группы продвинулись на 200 метров, сломив сопротивление. На участке Меловое-Хатнее военные расширили зону безопасности у границы и продвинулись на 500 метров по лесополосам. По данным канала, командование 129-й бригады из-за дезертирства привлекает к задачам женщин-военнослужащих, отправляя их водителями на позиции. За сутки потери противника составили более 110 человек, четверо взяты в плен.

