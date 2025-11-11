День окончания Первой мировой войны отмечают в мире

Tекст: Антон Антонов

Первая мировая война завершилась подписанием 11 ноября 1918 года Компьенского договора о перемирии между потерпевшей поражение Германией и государствами Антанты. День окончания Первой мировой войны в странах, входивших в Антанту, поначалу называли Днем примирения или Днем перемирия, передает РИА «Новости».

Для России эта дата не имеет столь важного символического значения. Российская сторона прекратила участие в войне ранее других стран, заключив с Германией сепаратный Брестский мир 3 марта 1918 года.

В России была учреждена специальная памятная дата, чтобы увековечить память о российских воинах – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, ежегодно отмечаемая 1 августа.

Также 11 ноября в России отмечают День экономиста и День офтальмолога. Кроме того, 11 ноября отмечаются День военного пенсионера, Международный день фитнеса, Всемирный день шопинга и Международный день энергосбережения.