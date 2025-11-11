Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
День окончания Первой мировой войны отмечают в мире
Во вторник, 11 ноября, многие страны отмечают День окончания Первой мировой войны (День перемирия).
Первая мировая война завершилась подписанием 11 ноября 1918 года Компьенского договора о перемирии между потерпевшей поражение Германией и государствами Антанты. День окончания Первой мировой войны в странах, входивших в Антанту, поначалу называли Днем примирения или Днем перемирия, передает РИА «Новости».
Для России эта дата не имеет столь важного символического значения. Российская сторона прекратила участие в войне ранее других стран, заключив с Германией сепаратный Брестский мир 3 марта 1918 года.
В России была учреждена специальная памятная дата, чтобы увековечить память о российских воинах – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, ежегодно отмечаемая 1 августа.
Также 11 ноября в России отмечают День экономиста и День офтальмолога. Кроме того, 11 ноября отмечаются День военного пенсионера, Международный день фитнеса, Всемирный день шопинга и Международный день энергосбережения.