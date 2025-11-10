Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
Мосгорсуд признал убитого Хачатуряна совершившим преступления против дочерей
Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу, внес изменения в решение по делу Михаила Хачатуряна, но подтвердил, что он совершил преступления против дочерей.
новой редакции постановления суд изменил формулировку с «признать виновным» на «признать совершившим преступления», передает РИА «Новости».
Остальные части определения Бутырского суда Москвы остались без изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Бутырский суд Москвы признал доказанной вину Хачатуряна в насилии над дочерьми и прекратил уголовное дело против него. Родные осужденного посмертно Хачатуряна заявили о намерении обжаловать решение суда.
Сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза подтвердила, что убийство отца произошло из-за длительного жестокого обращения с дочерьми, вызвавшего у них стрессовое расстройство и страх.